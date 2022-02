Dette er bråket om Ap-nestlederens pendlerboliger

Den siste uken har vært preget av en sammensatt debatt om Hadia Tajiks pendlerboliger. Både skatt, en ubrukt kontrakt, kritikk mot Aftenpostens arbeidsmetoder og betingelsene for en pendlerbolig i 2019 har stått sentralt. Her har vi oppsummert hva det dreier seg om.

Hadia Tajik er nestleder i Ap og arbeids- og inkluderingsminister.

23. feb. 2022 20:15 Sist oppdatert 8 minutter siden

Det startet med et Facebook-innlegg.

Arbeids- og inkluderingsminister og Ap-nestleder Hadia Tajik (Ap) gikk fredag forrige uke hardt ut mot Aftenpostens arbeid med en pendlerboligsak via sin egen Facebook-side.

«I 12 år har jeg valgt å ikke ha pendlerbolig. Unntaket er tre måneder i 2019. Dette forsøker Aftenposten nå å lage en skandale av», skrev Tajik på Facebook.

To dager senere kom det en mediesak om Tajiks bruk av pendlerboliger. Men den var skrevet av VG. Aftenposten hadde fremdeles ikke publisert noe.

Forvirret? Ikke så rart. Med denne artikkelen retter vi forhåpentlig litt på det.

Vi begynner med VGs avsløring.

Dette handler VG-saken om

Søndag publiserte VG saken «Fikk skattefri pendlerbolig med kontrakt hun aldri brukte: − Ser uryddig ut».

Den handler kort fortalt om hvordan Tajik fikk sin første pendlerbolig fra 2006 og de tre neste årene. Den gang var hun politisk rådgiver for Arbeiderpartiet i regjeringsapparatet.

Verdien av den gratis pendlerboligen var beregnet til 10.403 kroner pr. måned, ifølge VG. I utgangspunktet et gode som gratis bolig skattepliktig, akkurat som lønnen din er det. For å slippe å skatte av verdien av gratis pendlerbolig, må man ha utgifter til bolig på hjemstedet.

Stortinget disponerer over 140 pendlerboliger som stortingsrepresentanter kan få bo i gratis. Men det forutsetter at de er bosatt mer enn 40 kilometer fra Oslo.

Tajik ble først fortalt av Statsministerens kontor at hun måtte skatte av pendlerboligen, fordi hun ikke hadde utgifter til bolig på hjemstedet.

Seks dager senere svarte hun med å sende inn en leiekontrakt for en bolig i hjemfylket Rogaland. Der sto det at hun skulle betalt 3000 kroner i måneden i leie for denne.

Hun fikk da pendlerbolig skattefritt og sparte flere tusen kroner i måneden.

Problemet? Hun bodde aldri i boligen i Rogaland, og betalte heller aldri leie for den.

Hun bodde heller aldri i en leilighet hun kjøpte sammen med broren i Stavanger. Denne oppga hun som hjemadresse da hun fikk skattefri pendlerbolig som stortingsrepresentant fra 2009 til 2010.

Les også Hadia Tajik snubler i en skoeske

Varsler tilbakebetaling

Tajik sier til VG at hun hadde boligutgifter hos foreldrene gjennom hele perioden, som var stedet hun faktisk bodde under besøk til Rogaland. Derfor endret hun ikke dokumentasjonen hun hadde sendt inn til Statsministerens kontor som gjorde pendlerboligen skattefri, sier hun.

Men Tajik har ikke lagt frem dokumentasjon på hva slags utgifter hun dekket hjemme.

Søndag kveld la Tajik ut et nytt innlegg der hun viste forståelse for at saken ble omtalt. «At det er 15 år siden, og jeg da var 23 år gammel, kunne vært tydeligere fremhevet», kommenterer hun.

Onsdag ettermiddag kom hun med nye kommentarer. Nok en gang på Facebook. Der forteller Tajik at hun nå vil rydde opp og betale ekstra skatt for pendlerboligene.

«Siden jeg ikke klarer å dokumentere hvordan forholdene var for 15 år siden, tar jeg ansvar for dette ved å betale frivillig skatt for verdien av pendlerboligen for årene 2006-2010», skriver Tajik. Hun beklager samtidig at hun ikke ga oppdatert dokumentasjon til SMK og Stortinget.

Skattekostnaden kan være inntil 200.000 kroner, sier skatterettsjurist Cecilie Amdahl til VG.

Men flere mener avsløringene bør føre til mer enn en stor regning.

Les også Stortinget om Hadia Tajiks pendlerbolig: Vi burde sjekket nærmere

Mener Tajik bør trekke seg

Advokat Olav Lægreid sa til NRK at Tajik burde vurdere å trekke seg som statsråd etter avsløringene i VG.

– Det er det selvfølgelig lov å mene, svarte Tajik.

Lægreid er koordinerende advokat under rettshjelpsordningen for de mange ofrene for Nav-skandalen. Der ble minst 80 personer uriktig dømt for trygdesvindel, og 2400 fikk urettmessige krav om tilbakebetaling. Tajik er arbeids- og inkluderingsminister. Hun er dermed også ansvarlig for Nav.

– En Nav-klient som sier at han ikke husker, vil i hvert fall ikke bli trodd, sier Lægreid.

Tidligere fylkespolitiker Olav Huseby fra Trøndelag Ap mener også at Tajik bør trekke seg.

– Min klare holdning er at Ap ikke kan ha en statsråd som har jukset til seg fordeler på bekostning av samfunnet. Tajik var selv veldig opptatt av jusen i forbindelse med saken rundt Trond Giske. Jusen bør gjelde fortsatt, og da bør hun gå, sier Huseby til Trønder-Avisa.

Også flere kommentatorer har ytret seg om Tajik som følge av VG-saken. Aftenpostens Andreas Slettholm mener Tajik har rotet seg opp i en suppe, og at hun burde lagt seg paddeflat for å ha sluppet skatt på uriktig grunnlag.

Politisk redaktør Frithjof Jacobsen i Dagens Næringsliv mener Tajik har et forklaringsproblem og ikke gir gode nok svar.

Førsteamanuensis Eivind Furuseth ved BI har skatterett som fagfelt. Han sier til Dagbladet at det som har kommet frem i VG-saken i verste fall kunne gitt fengselsstraff og minst tilbakebetaling, om den ikke var foreldet.

Førsteamanuensis Eivind Furuseth ved BI mener VGs avsløring viser alvorlige forhold.

Det var VG-saken. Så til Aftenposten-saken og bråket rundt den.

Dette handler Aftenposten-saken om

Aftenposten publiserte sak 21. februar, tre dager etter at Tajik gikk ut på Facebook.

Den handler om at Hadia Tajik fikk gratis pendlerbolig i tre måneder i 2019. På det tidspunktet eide hun bolig i byen, som hun skulle selge.

I Facebook-innlegget om Aftenposten-saken skriver Tajik at hun av sikkerhetshensyn ikke kunne bo i leiligheten under salgsprosessen. Trusselbildet mot Tajik var ifølge PST skjerpet i 2019.

Men dette nevnte hun ikke i søknaden hun sendte til Stortinget. Stortingets administrasjon kan i dag ikke si om Aps nestleder fikk denne pendlerboligen i tråd med reglene.

I kommunikasjon med Aftenposten har Tajik skrevet at PST anbefalte henne å flytte til en pendlerleilighet av hensyn til hennes sikkerhet. Men PST avviser overfor Aftenposten at de rådet henne til å flytte til pendlerbolig, kun at det var lurt å bo et annet sted mens hennes egen leilighet ble solgt.

Tajik opplyser til Aftenposten at det ikke var mulig å bo i leiligheten til hennes nåværende ektemann og daværende kjæreste. Aftenposten har spurt Tajik om hvorfor ikke sikkerhet var del av begrunnelsen hennes for å søke pendlerbolig.

Hun svarer at hun fikk pendlerbolig på ordinært grunnlag.

Les også Skandale? Nei. Sak? Ja.

Krangel om «presseskandale»

Mandag morgen møttes Aftenpostens sjefredaktør Trine Eilertsen og Tajik til debatt i Politisk kvarter på NRK. Dette skjedde flere timer før Aftenposten publiserte artikkelen.

– Det Aftenposten har drevet med, er en presseskandale, sa Tajik.

Hun mener Aftenposten presset henne til å fortelle om egen sikkerhetssituasjon. Hadde hun ikke gjort det, ville det virket som hun utnyttet systemet, fortsatte Tajik. Eilertsen reagerte på at Tajik brukte ordet «presseskandale» om noe Aftenposten ikke hadde publisert.

Også etter publiseringen har Tajik fortsatt kritikken mot Aftenposten. I flere kronikker har hun anklaget Aftenposten på å bygge sak på feil premisser, komme med faktafeil og å fremstille bosituasjonen til sin daværende kjæreste på en urimelig måte. Eilertsen har avvist dette i et innlegg.

Tajik har sagt at hun vurderer å klage inn Aftenposten til PFU.