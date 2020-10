Derfor ble kjøkkenbilde av Støre en snakkis

En halvfull flaske Jägermeister på kjøkkenbenken til Jonas Gahr Støre har fyrt opp sosiale medier. – Det viser at han sliter med identiteten, sier professor.

Jägermeister-flasken hjemme hos Ap-leder Jonas Gahr Støre er blitt et hett diskusjonstema. Foto: TORE KRISTIANSEN / VG

For en gangs skyld åpnet Jonas Gahr Støre hjemmet på Vinderen for pressen. Trygt plassert ved eget kjøkkenbord skulle han snakke med VG om sin egen fremtid som Ap-leder under tittelen: - Vi har hatt vanskelige tider.

Men det var ikke det budskapet om hvordan partiet skal reise seg som skapte størst oppmerksomhet. Det var innholdet på kjøkkenbenken i bakgrunnen. Fra intervjuet ble publisert fredag, har kommentarene haglet både på sosiale medier og i VGs kommentarfelt.

På benken sto halvfulle, korkede rødvinsflasker ved siden av et godt utvalg oljer. Og, det mange har diskutert: En flaske Jägermeister.

– Tydelig tøffe tider nå Jegeren står på kjøkkenbenken, som en skriver.

Og en annen:

– Å er det hjemme hos Støre, trodde et øyeblikk at reportasjen var laget på Vinmonopolet ...

Mange ironiserer over at Ap-lederen prøver å fremstå som folkelig, og prøver å kopiere Erna Solbergs svært lite ryddige leilighet i Dagbladet for noen år siden.

– Jonas må slutte å etterligne andre, og heller kjøre sitt eget opplegg, som det heter i et Twitterinnlegg.

Sliter med identiteten

Kjell Lars Berge er professor i retorikk ved Universitetet i Oslo. Han synes det er interessant at bildet skaper reaksjoner. Men er ikke i tvil om hva det egentlig bunner i, og trekker parallell til kritikken som haglet mot coveret på Hadia Tajiks selvbiografi.

– Når folk blir opptatt av Ap-ledernes klesdrakt og kjøkken handler det jo om hva Ap skal være – og hva partiet ikke er nå, sier han, og påpeker at Sveriges statsminister Stefan Løvfen har bakgrunn som sveiser, mens hans danske kollega. Mette Frederiksen har spilt åpenlyst på sin oppvekst i arbeiderklassen.

– Støre sliter åpenbart med arbeideridentiteten, og disse bildene blir et symbol på partiets uklare identitet, sier Berge og minner om hvordan hans bakgrunn som Jøtul-arving med eliteutdanning og enorm formue lenge har forfulgt ham.

– Mange er opptatt av at Ap står bak velferdsstaten, bygget opp av trauste, hverdagslige, mennesker med lite utdanning. Når det kommer folk som til og med har stor formue, spør de: hvem er vi?

Tolkes i verste mening

– Og da tror folk han pynter litt på det ved å sette frem en flaske Jägermeister?

– Han ville aldri tillatt dette bildet hvis han ikke identifiserte seg med det selv. Det er sånn han vil fremstå, sier Berge og mener folk som ikke aksepterer det bedriver overtolkning.

Han mener kritikken av Hadia Tajiks bokcover handler om det samme.

– Hun er høyt utdannet, vestnorsk, nynorsk-jente og er langt unna Odvar Nordlis gamle Ap-identitet. Men hvorfor skal et slikt cover tolkes i verste mening, spør han og tiføyer:

– Hvorfor ikke glede seg over at folk har litt særpreg?

Asketisk og avholdende

Dosent ved høyskolen Kristiania, Trond Blindheim, kommenterte selv bildet av Støre på Facebook. Han kalte det en «kopi» av det berømte bilde fra Erna Solbergs rotete leilighet. Blindheim tror folk reagerer fordi bildet bryter med den stereotypiske oppfatningen av Ap-lederen.

– Folk har sett ham som litt asketisk, avholdende og best i alt. Plutselig viser han frem et kjøkken folk kan identifisere seg med. Og så står det til og med en Jägermeister der. En folkelig pub-drikk eliten sjelden rører.

– Tror du han vinner på dette?

– Det er umulig å si. Men det er viktig at politikerne inviterer oss backstage, som band gjør, det kan slå beina under assosiasjonene om hans prektighet. Og det liker vi.

Blindheim peker på at ingen ville beveget et øyelokk av et tilsvarende bilde hjemme hos en Frp-politiker.

– Jeg tror både Ap og han vet veldig godt at hans personlige fremtreden skiller seg ut, og tenker at dette bildet kan bidra til å justere det litt.

– Så du tenker at det ble gjort bevisst?

– Nei. Men en prektig politiker ville nektet å ha bildet på trykk, og ville satt frem noen flasker med tran og Sana-sol.

Helt tilfeldig

Internt i Ap har oppstusset rundt «Jägergate» overrasket.

– Vi prøver jo å skjønne hva som plutselig tar av på sosiale medier, men dette hadde vi ikke ventet, sier kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen i Aps stortingsgruppe.

– Det var i hvert fall ikke et forsøk på å være smarte, sier han og tolker reaksjonen som at ekthet, og å la folk få se selv hvordan ting ser ut, fungerer.

Han forsikrer at Støre ikke hadde ryddet på forhånd og at han smaker på innholdet i flasken med Jägermeister innimellom.

– Men det er ikke ofte han har hatt med seg pressen hjem, og folk har nok tenkt at han hadde det litt annerledes.

– Så i sum, går dette i pluss eller minus for dere?

– Det har vi ikke regnet på. Men reaksjonene vi har fått er positive. Så er det viktig å understreke at Jonas hverken har tid eller lyst til å drikke alkohol hver dag. Vi ønsket ikke å få frem at han er en drikkfeldig type.