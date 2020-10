Seks av ti tilfreds med at koronapandemien roer ned halloweenfeiring

62 prosent av oss syns det er positivt hvis koronapandemien bidrar til å tone ned feiringen av halloween, fordi den omdiskuterte feiringen kunne økt smitten.

Halloween nærmer seg og butikkene bugner av Halloween-ting. Mye har vært på salg en god stund allerede. Foto: Jil Yngland / NTB

NTB-Mette Estep

Nå nettopp

Fugleskremsel med munnbind og gresskarhode i Tivoli i København, klar for smittefri halloween. Nordmenn svarer at det naturlig nok blir mindre pengebruk, sammenlignet med i fjor. Blant dem som skal markere halloween sier tre av ti at de vil bruke mindre penger på feiring i år enn i fjor. Foto: Emil Helms / Ritzau Scanpix / AP / NTB scanpix

Gleden over å legge halloweentradisjonen død i Norge, øker med alderen. I aldersgruppa over 60 år svarer 82 prosent at de syns det er positivt om pandemien bidrar til at det blir mindre feiring 31. oktober. Det framgår av svarene fra en fersk spørreundersøkelse, gjennomført av analyseinstituttet YouGov blant 1003 personer over 18 år på oppdrag av Danske Bank i perioden 7. til 11. oktober.

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i banken tror likevel ikke halloweenhaterne bør håpe på at dette er begynnelsen på slutten for knask eller knep-feiringen, selv om flere trolig dropper feiringen i år på grunn av koronasituasjonen.

Færre feirer

Tilsvarende undersøkelser fra tidligere år viser at bare 24–25 prosent av nordmenn vanligvis markerer kvelden. Ifølge årets undersøkelse er det bare 14 prosent som med sikkerhet skal feire halloween nå, mens 13 prosent ennå teller på knappene.

Normalt sier drøyt halvparten av nordmenn at de rett og slett misliker feiringen fordi den er unorsk, og nå har det kommet enda en grunn til droppe knask eller knep-opplegget: smittefaren. Hele 27 prosent sier i år at koronapandemien er en hovedårsak til at de vil kutte ut halloween i år.

Når folk skal begrunne hvorfor de syns det er bra at koronasituasjonen legger lokk på årets halloween, er hovedårsakene at halloween er en amerikansk, masete, tullete og unødvendig feiring, skapt av handelsstanden.

Fakta Smittevernråd for halloween Er du syk, skal du alltid holde deg hjemme.

Husk å vaske hendene ofte og grundig, og husk god hostehygiene – det gjelder hvert år!

Ekstra smitteverntiltak på grunn av korona

Finn alternative måter å feire halloween på i år for å begrense antall kontakter. Skattejakt, rebusløp og lignende er gode alternativer til knask eller knep-runden.

Vurdér halloweenfest for personer i faste kohorter som klassen, barnehageavdelingen, vennegrupper eller familien.

Kjøp og spis ferdiginnpakket godteri.

Ikke del halloween-sminke med andre enn de du bor med.

Både de som ringer på og de som åpner dører må være friske.

Gå i små grupper og med de man er sammen med til vanlig.

Hold avstand til andre grupper dersom det oppstår kø utenfor enkelte hus.

Den som åpner døra, er den som deler ut godteri. Husk rene hender, eller bruk skje/pølseklype.

Vent med å spise godteriet til runden er ferdig og man har fått vasket/spritet hendene.

Ikke del godteri.

Ha gjerne en voksen med på runden som kan sikre både smittevern og trafikksikkerhet i mørket.

Sjekk lokale regler og smittesituasjonen der du oppholder deg på kommunenes nettside. Situasjonen kan endre seg raskt og før 31. oktober. Kilde: Helsenorge.no Vis mer

Alternativ fest

Folkehelseinstituttet (FHI) oppfordrer folk til å lage alternative Halloween-markeringer, ved å redusere antall kontakter og dermed minimere risiko for smittespredning og bidra til en enklere smittesporing.

– Skattejakt, rebusløp og lignende med de samme faste gruppene man vanligvis er en del av, er gode alternativer til den tradisjonelle besøksrunden i nabolaget, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl.

Undersøkelsen viser da også at det er svært mange som vil droppe feiring for å unngå smittefare, det gjelder også de som gjerne skulle markert dagen. Det poengteres at å gå fra dør til dør, feste med mange og åpne døra for maskerte ukjente ikke er god smitteberedskap.