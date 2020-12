Du må fortsatt ta pinne i nesen. Men svar på om du er syk kommer på 20 minutter.

En hurtigtest gir svar på koronasmitte på 20 minutter. Det er opp til kommunene hvem som skal få denne testen.

Assisterende helsedirektør Espen R Nakstad sier hurtigtesten har 88 prosent treffsikkerhet. Her på Aker sykehus hvor testen er prøvet ut. Foto: Fredrik Hagen

3. des. 2020 22:04 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten skrev allerede i oktober om de nye hurtigtestene som ga raskt svar. Likevel tok det to måneder og mye smitte i samfunnet før testene blir tatt i bruk.

– Hurtigtestene har vært gjennom validering siden det første partiet ankom Norge. Valideringsresultatene ble presentert i dag og viser at testene er godt egnet for bruk i flere sammenhenger.

Slik forklarer assisterende helsedirektør Espen Rostup Nakstad hvorfor det har tatt tid.

Fra mandag 7. desember blir det mulig å ta en hurtigtest dersom du lurer på om du er syk. Testen gir deg et svar i løpet av 20 minutter. Du må vente ved teststasjonen til du får svar.

Prøvepersonene har tatt to tester

Ifølge assisterende helsedirektør Espen Nakstad vil testen fange opp drøyt åtte av ti med symptomer. Testen er testet på nesten 4000 personer. De er testet med den tradisjonelle og den nye testen. På den måten ble testene sammenlignet med hverandre.

Han sier videre at av dem som har symptomer under seks dager fanger hurtigtestene opp ca. 88 % av alle som regnes som smitteførende.

– De 12 % som ikke fanges opp vil det kompenseres for ved at et mye større antall personer vil kunne testes. Da fanger man totalt sett opp mange flere, sier Nakstad.

Fordelen med denne testen skal være at man ved større smitteutbrudd raskt kan finne ut om en eller flere er smittet. De kan da settes umiddelbart i isolat eller karantene.

Testen skal særlig brukes:

Til å teste personer med symptomer på covid-19 når det tar lang tid å få svar på laboratorietest (mer enn 24 timer)

Når det er utbrudd eller mistanke om utbrudd av covid-19 i en kommune for å identifisere personer som kan smitte andre, kartlegge utbruddet og komme raskt i gang med smittesporing, karantene og isolasjon.

I områder med mye smitte, kan det være aktuelt å teste ansatte og beboere på helseinstitusjoner regelmessig. Det kan også bli aktuelt å teste besøkende med hurtigtester.

Metoden er den samme, men svarene kommer i løpet av 20 minutter og ikke flere dager. Foto: Jil Yngland

Slipper ikke karantene med negativ test

Mange kvier seg for å ta en test fordi det virker ekkelt med en pinne opp i nesen. Hurtigtesten tas på samme måte, man slipper altså ikke unna nesen.

Ifølge Helsedirektoratet kan ikke svar på hurtigtest føre til at du slipper karantene.

Hurtigtesten viser om du kan smitte andre der og da, men selv om hurtigtesten ikke gir utslag, kan du likevel være smittet og sykdommen kan være under utvikling, slik at du kan smitte andre neste dag.

Det samme gjelder for laboratorietester, men laboratorietester er mer presise og vil avdekke flere tilfeller av sykdom, også de som er under utvikling.

Kan bli bedt om å ta flere tester

Dersom en person har mange symptomer på korona, men ikke tester positivt, anbefaler man å ta en tradisjonell test.

Nakstad sier folk skal forholde seg på samme måte som i dag hvis de lurer på om de er smittet.

– Man bestiller test på vanlig måte. Kommunene avgjør selv i hvilken grad testene skal tas i bruk. For den enkelte som trenger test blir det ingen større endringer annet enn at man får svar svært raskt, etter ca. 20 minutter, sier han.