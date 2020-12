Mann pågrepet for å ha drept 24-åring som ble funnet i gruve i Arendal

Politiet i Agder har pågrepet og siktet en mann for drapet på Ørjan-Helmer Gundersen Solum (24) som ble funnet død i Steinsåsgruvene i Arendal i mai.

Politi og brannvesen søkte etter Solum i Steinsåsgruvene i flere dager i mai før han ble funnet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

NTB

8. des. 2020 12:13 Sist oppdatert nå nettopp

Solum ble funnet død i Steinsåsgruvene i Arendal 19. mai i år, etter å ha vært savnet i nesten to måneder. Tirsdag klokken 10.45 ble den siktede i 30-årene pågrepet og siktet for drap.

– Den siktede er kjent for politiet fra tidligere, og har vært avhørt som vitne i saken. Politiet utelukker ikke ytterligere pågripelser i saken, sier politiadvokat i Agder politidistrikt Vanja Bruvoll i en pressemelding.

TIL NTB sier Bruvoll at mannen har tilknytning til Arendal, men at han er bosatt et annet sted i Agder.

Funnet død i gruve

Obduksjonsrapporten som kom i september, fastslo at Solum trolig døde av drukning, men at dødsårsaken fortsatt var usikker. 1. desember meldte politiet i Agder at hypotesen var at han ble utsatt for en alvorlig straffbar handling, og at de undersøkte konkrete personer.

– Den døde ble funnet under vann inne i Steinsåsgruvene. Nå har etterforskningen pågått siden mars, og nå mener vi at summen av etterforskningen har gitt oss skjellig grunn til å mistenke den siktede for å stå bak en drapshandling. sier Bruvoll til NTB.

Politiadvokaten sier den siktede skal avhøres tirsdag kveld. Etter det vil det bli tatt stilling til om han skal framstilles for varetekt. Han har fått oppnevnt Anne Marstrander Berg som forsvarer.

– Han skal avhøres i kveld. Ut over det kan ikke jeg i så mye om dette foreløpig, sier forsvareren til NTB og henviser til at alle dokumenter i saken foreløpig er klausulert og dermed underlagt fullstendig taushetsplikt.

Flere involvert

Politiadvokat Bruvoll vil ikke utelukke at flere kan være involvert i saken og at flere kan bli siktet, men vil ikke kommentere spørsmål om relasjoner mellom personene i saken eller hva slags miljø de kan ha tilhørt. Hva som kan være motivet eller bakgrunnen for drapet vil hun heller ikke kommentere av hensyn til etterforskningen.

Kripos har hjulpet lokalt politi med teknisk og taktisk etterforskning. Også Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) har bidratt med å kartlegge og analysere spor fra mobiltelefoner i området.

– Summen av dette har gitt oss grunn til å pågripe den siktede. Vi utelukker ikke at flere kan bli pågrepet, men da må vilkårene være til stede for det, sier Bruvoll.

Gruvene ved Steinsås i Arendal er en del av et større gruvesystem i Arendalsfeltet som inneholdt jern og andre mineraler. Gruvene er fra 1600-tallet og er både dårlig vedlikeholdt og lite kartlagt.

Saken oppdateres.