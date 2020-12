PST: Datainnbruddet mot Stortinget er ferdig etterforsket

PST mener at datainnbruddet mot Stortinget er utført av hackergrupper med tilknytning til Russland.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

9 minutter siden

«Analysene viser at det er sannsynlig at operasjonen er utført av cyberaktøren som i åpne kilder omtales som APT28 og Fancy Bear. Denne aktøren knyttes til Russlands militære etterretningstjeneste GRU, mer spesifikt deres 85. hovedsenter for spesielle tjenester (GTsSS)».

Det skriver PST i en pressemelding tirsdag formiddag.

Datainnbruddet ble gjennomført i sommer. Stortinget politianmeldte datainnbruddet 1. september, og Politiets sikkerhetstjeneste har gjennomført en intensiv etterforskning.

Etterforskningen viser at nettverksoperasjonen som Stortinget ble rammet av, er en del av en større kampanje nasjonalt og internasjonalt, som har pågått i alle fall siden 2019.

Regjeringen pekte ut Russland som aktøren bak dataangrepet allerede i oktober. Russiske myndigheter har reagert sterk på anklagene, og mener Norge mangler bevis.

Saken oppdateres.