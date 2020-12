11 personer er siktet etter narkotikatransport til Nord-Norge

Elleve personer er siktet etter at Troms politidistrikt har avslørt en rekke narkotikatransporter til Nord-Norge, melder politiet i en pressemelding.

NTB

11 minutter siden

Troms politidistrikt har over lengre tid etterforsket et organisert nettverk med gjentatte narkotikatransporter og omsetning av store mengder narkotika i Bodø og Harstad, skriver politiet i pressemeldingen.

Dette har ført til pågripelser i Oslo, Bodø og Harstad i mai og juni 2020. Totalt er elleve personer siktet i saken, som nå er ferdig etterforsket.

– Det ble gjennomført koordinerte pågripelser og ransakinger i Oslo, Bodø og Harstad i mai og juni 2020. To ble pågrepet i Oslo – inkludert antatt hovedmann. Fire ble pågrepet i Bodø og fem i Harstad i en koordinert aksjon, sier Yngve Myrvoll, leder for Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning i Troms politidistrikt.

Flere av de siktede er domfelt for grove narkotikaforbrytelser tidligere. Flere har heller ikke lovlig opphold i Norge.

Narkotikaen det er snakk om, er hovedsakelig hasj, og det er i tillegg gjort beslag av piller og amfetamin.

– Dette har vært en pågående virksomhet hvor den eldste saken er fra 2015, sier Myrvoll.

