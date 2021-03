FHI-anbefaling: Områder med høyt smittepress bør prioriteres i vaksineringen

Flere vaksiner til Oslo vil føre til færre dødsfall nasjonalt, mener FHI. De anbefaler en endring av vaksinestrategien.

Camilla Stoltenberg Foto: Lise Åserud / NTB

2. mars 2021 12:09 Sist oppdatert 8 minutter siden

En geografisk skjevfordeling til områder med høyt smittetrykk over tid kan sannsynligvis kan gi netto helsegevinster i form av færre infeksjoner, sykehusinnleggelser og dødsfall nasjonalt, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i sin siste anbefaling om vaksinestrategien.

Klokken 14 vil helseminister Bent Høie holde pressekonferanse og si om regjeringen vil følge anbefalingen.

Folkehelseinstituttet tar de til orde for at særlig Oslo-bydeler med høyt smittetrykk bør få flere vaksiner. De peker på at en «beskjeden skjevfordeling» vil innebære at noen bydeler i Oslo og noen andre kommuner vil få 20 prosent mer enn planlagt.

Disse vil få mer

Konkret kan det bety at Stovner, Grorud, Alna, Bjerke, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand og kommunene Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss tildeles 20 prosent flere doser i en periode, skriver FHI.

Dosene vil hentes fra kommuner som har hatt få sykehusinnlagte i koronapandemien. Folkehelseinstituttet skriver at de 330 kommunene og bydelene som har hatt fire eller færre innleggelser siste halvår, vil få et kutt i 3 prosent i sin vaksinefordeling.

– Våre matematiske modeller peker på at en geografisk skjevfordeling av vaksiner til Oslo vil føre til flere sparte liv på nasjonalt nivå, det vil si at antall sparte liv i Oslo (på grunn av ekstra tilførte vaksinedoser) vil være flere enn antall tapte liv i kommunene utenfor Oslo (på grunn av tap av vaksinedoser), heter det i anbefalingen.

Folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg skriver at det er stor usikkerhet og mange dilemmaer knyttet til å gi en klar anbefaling. Det skyldes blant annet at det er stor usikkerhet rundt utviklingen av epidemien.

– I sum mener vi at det er flere argumenter som taler for en geografisk målretting av fordeling av vaksiner for en periode, og Folkehelseinstituttet anbefaler derfor en endring av vaksinestrategien som reflekterer dette, skriver Stoltenberg.

Høy temperatur

I dag blir vaksinene jevnt fordelt utover landet, uavhengig av smittenivå. Men mangel på vaksiner og stor forskjeller i smittetrykket har det ført til stor diskusjon om det er riktig. Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo har argumentert for at Oslo trenger å få flere vaksiner.

Tirsdag ble igjen byens butikker og serveringssteder stengt. Oslos videregående skoler går over til rødt nivå. Senest på søndag sa Johansen at Oslo ligger på 279. plass blant kommunene når man ser på hvor mange doser som er fordelt etter folketall.

Det er Folkehelseinstituttet som har laget vaksinestrategien. De har nå gjort en ny vurdering av strategien, og anbefaler at områder med høyt smittepress blir prioritert.