Forklarte seg om dramaet i bunkeren: – Jeg så to ben som stakk ut

ST.HANSHAUGEN, OSLO (Aftenposten): De skulle ha tidenes fest, men endte opp med å bære bevisstløse personer ut av bunkeren på St. Hanshaugen.

Drøyt to etter at «rave cave»-festen i bunkeren på St.hanshaugen, var det befaring i forbindelse med rettssakens første dag. Her ble tre personer funnet bevisstløse.

29. nov. 2022 15:50 Sist oppdatert nå nettopp

Klokken 03:59 natt til 30. august 2020 kom meldingen til brannvesenet.

«En grotte med flere bevisstløse personer. Mulig kullosforgiftning»

Da brannvesenet kom til bunkeren åtte minutter senere, lå bevisstløse personer «strødd» utenfor. Ifølge målinger brannvesenet har gjort, ville fem minutter innerst i bunkerfesten vært dødelig.

– Jeg var en av de første som oppdaget at det lå folk her inne. Det første jeg ser er en bevisstløs person som ligger her. Jeg forsøker å dra ham ut, men da ser jeg at det ligger en bevisstløs person til lenger inne.

Drøyt to år etter den fatale festen, var den tiltalte 27-åringen tilbake i bunkeren de kalte «Rave Cave» på St. Hanshaugen i Oslo. Sammen med ham på tiltalebenken sitter en 26-åring fra samme vennegjeng.

Tilbake til bunkeren

Med et kobbel av hjelmkledde dommere, advokater, sakkyndige og presse på slep forklarte de seg om de dramatiske minuttene da lyset gikk, musikken stilnet og festdeltagerne begynte å falle om.

Bunkeren er formet som én lang gang med flere avstikkere innover. Aggregatet var plassert helt innerst.

Noen timer tidligere hadde de erklært seg skyldige i å ta seg ulovlig inn i grotten, og delvis skyldige i grove brudd på brannvernlovene. Men begge nekter for uten vilje å ha forårsaket kullosforgiftning som satte andres liv og helse i fare.

25 personer ble behandlet på sykehus etter festen. To unge menn i starten av 20-årene fikk alvorlige hjerneskader og står som fornærmet i saken. En av dem er den tredje personen 27-åringen finner.

– Så ser jeg også at det lå en person der inne, sier han og peker på rommet helt innerst i grotten.

Det er her aggregatet sto og spydde ut livsfarlig kullos.

– Jeg så bare et par bein som stakk ut her, sier han og peker mot den høye betongterskelen til et rom helt innerst i fjellhallen.

– Da var det ikke vanskelig å si at vi måtte avslutte festen og at folk måtte komme seg ut.

Den tiltalte 26-åringen forklarte at han så fem bevisstløse personer i bunkeren den kvelden. De tre som ble funnet innerst, og to andre personer som ble funnet i slusen og en av hallene litt lenger ut.

Da brannvesenet og politiet rykket ut til festen natt til 30. august i 2020, så de flere bevisstløse personer som lå utenfor inngangen til bunkeren på St. Hanshaugen.

Fakta Dette er de tiltalt for For å uaktsomt ha forårsaket forgiftning som medførte allmenn fare for liv eller helse For uaktsomt å ha voldt betydelig skade på en annens kropp eller helse For graverende brudd på brann- og eksplosjonsvernloven For å ha skaffet seg uberettiget adgang til annens hus eller annet sted som ikke er offentlig tilgjengelig Vis mer

forrige





fullskjerm neste Begge de to tiltalte erkjenner at de tok seg ulovlig inn i bunkeren. 1 av 2 Foto: Rodrigo Freitas / Aftenposten

Svært høye nivåer

Allerede i de ytterste delene av bunkeren måler brannvesenets kjemikaliedykkere farlig høye nivåer av kullos. Lengre inne var nivåene så høye at de sprengte skalaen på måleinstrumentene.

En senere rekonstruksjon viste at nivåene av kullos sannsynligvis har vært så høye at de kunne være livsfarlige etter få minutters eksponering.

– Det kunne gått veldig mye mer galt enn det gjorde, selv om det som skjedde var alvorlig. Flere kunne dødd og mange flere kunne blitt alvorlig skadet, sa branninspektør Frode Michaelsen.

Festen er kjent som «Grotte-festen», men den såkalte grotten er egentlig en nedlagt bunker med flere mindre fjellhaller som stikker ut som kamtagger fra en hovedkorridor. Inngangen var en luke på rundt 1 ganger 1 meter, 1 meter oppe på veggen. Foruten noen neonlys ved lydanlegget, var det kun glowsticks hengt på veggen som lyste opp lokalet.

Vegggene består av rått fjell. Det er sand på gulvet, og det drypper vann fra taket.

Plast, tape - og sopp

Den tiltalte 26-åringen forklarte hvordan de hadde hengt glowstiks på veggen for å markere hvor festen skulle finne sted. Aggregatet var plassert flere rom lengre inne, og forsøkt forseglet bak delvis lukkede dører, med plast, fugelim og tape.

Under befaringen oppsto diskusjon om det også var forsøkt tettet med byggeskum. Det viste seg å være sopp som vokste på betongveggen.

De to tiltalte vennene utvekslet ikke mange ord gjennom dagen i retten. Under befaringen gikk de sammen med hver sin forsvarer og tok ordet kun et par ganger. Ingen av dem ønsket å svare på Aftenpostens spørsmål.

Frode Michaelsen i brannvesenet sier døren inn til delen av bunkeren der aggregatet sto, var forsøkt foreglet av med plast og tape. Det de først trodde var rester av byggskum på dørkarmen, viste seg å være sopp.

Det er ingen uenighet om at de to tiltalte var med å arrangere festen, at brannforskriftene ble brutt, og bruken av aggregat ga flere av festdeltakerne kullosforgiftning.

Det helt sentrale i saken blir dermed hvor mye de to tiltalte visste, eller burde visst, om faren for kullosforgiftning. Og hva de visste eller burde vite om plasseringen til og bruken av aggregatet.

Ifølge aktor i saken handler den videre rettsgangen om i hvilken grad de tiltalte hadde en sentral rolle i planleggingen og gjennomføringen av arrangementet. Og om de forsto eller burde forstått at det de gjorde var farlig.

Onsdag skal de to tiltalte forklare seg nærmere om sine roller i forbindelse med arrangementet.