Båtkantring utenfor Askvoll – stor redningsaksjon iverksatt

En fritidsbåt har kantret nord for Bergen. Tre personer er reddet opp fra vannet, opplyser Hovedredningssentralen.



7. okt. 2022 14:18 Sist oppdatert nå nettopp

– Situasjonen er uavklart. Det deltar flere helikoptre, flere båter og flere dykkere i aksjonen, sier Anja Bakken hos Hovedredningssentralen til NTB.

Klokken 14.28 opplyser Hovedredningssentralen Sør-Norge at tre personer er hentet opp av vannet.

– Alle tre er hentet opp, men tilstanden deres er uavklart, sier redningsleder Børge Galta hos Hovedredningssentralen.

Redningsoperasjonen ledes av Hovedredningssentralen i Sør-Norge.

Det skal være snakk om en fritidsbåt som har kantret nær land.

Ifølge Bakken skal kantringen ha skjedd utenfor holmene Busteinene i Bulandet i Askvoll.

– Båten skal være en mindre båt, i 20-fotstørrelsen, sier operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt til NRK arrow-outward-link , som meldte om redningsoperasjonen rundt klokken 13.45 fredag.

Dykkere, helikoptre og Forsvaret deltar

Det blåser rundt 13 meter i sekundet i området.

Vaktkommandør Håkon Myking ved 110-sentralen sier at dykkere fra Bergen brannvesen er sendt med luftambulansen og brannmannskaper fra Askvoll har rykket ut med brannbåten.

– Redningshelikopteret fra Florø er også sendt dit, sier Myking.

Også Forsvaret og Sjøforsvaret har sendt fartøy til stedet.

– Vi har fått et mayday-signal over VHF-sambandet. Vi er på vei for å bistå, sier Marius Villanger, talsperson for Forsvaret til NRK.

Det er snakk om to hurtiggående båter fra Kystvakten og Sjøforsvaret