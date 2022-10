Hjerteflimmer: Hvor du bor, avgjør hvilken behandling du får

Det er store forskjeller i behandlingen av pasienter med hjerteflimmer. Er du mann og sogner til St. Olavs hospital, får du lettere tilgang til den antatt beste metoden.

Hjerteflimmer behandles ved fem ablasjonssentre i Norge, her fra St. Olavs hospital. Men hvem som får behandlingen, påvirkes av bosted, kjønn og sosioøkonomisk status.

Hjerteflimmer er en forstyrrelse av hjerterytmen. Det gjør at hjertet slår uregelmessig og ofte for fort.

En forholdsvis ny behandling mot hjerteflimmer kalles ablasjon. Det er et inngrep som «ødelegger» en liten del av vevet i hjertet, slik at uønskede elektriske forstyrrelser blir blokkert.

Inngrepet gjøres ved hjelp av elektrisk strøm, radiobølger eller kjemiske stoffer.

Men fremdeles er det vanligst å behandle hjerteflimmerpasienter med legemidler.

Hvor man bor i landet, er en viktig faktor for om pasienten får ablasjon. Det antas å være den beste behandlingen.

I en ny studie kommer det frem betydelige geografiske forskjeller:

Pasienter bosatt i opptaksområdet til St. Olavs hospital har rundt tre ganger så høy sannsynlighet for å få ablasjon (20 prosent), sammenlignet med pasienter bosatt i området som hører til Finnmarkssykehuset (7 prosent).

Pasienter i Nord-Norge ble i lavest grad behandlet med ablasjon. Men også her var det interne variasjoner.

Sjansen for å få ablasjon var nesten dobbelt så stor for pasienter i Bergensområdet sammenlignet med Stavanger.

Innlandet ligger også lavt, mens det sentrale Østlandet ligger sånn midt på treet.

Den geografiske variasjonen kan ikke forklares av forskjeller i inntekts- eller utdanningsnivå. Pasientene behandles på ablasjonssentre på fire universitetssykehus og på ett privat senter.

Ulik henvisningspraksis

Forsker Frank Olsen ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) står bak studien. Han understreker at alle pasienter i Norge skal ha et like godt behandlingstilbud, uansett hvor de bor og uansett inntekt og utdannelse.

– Det er pasientens tilstand som skal avgjøre hvilken behandling som bør settes i gang. Denne studien viser derimot at både bosted og sosioøkonomisk status har betydning for hvilken behandling pasienter med hjerteflimmer får, forklarer han.

– Hva kommer de geografiske forskjellene av?

– Det kan være ulik henvisningspraksis fra leger og sykehus på ulike steder. Fagfolk vurderer pasientenes tilstand forskjellig. Og så har kapasitet mye å si: Ved St. Olavs hospital har de god kapasitet. I nord kom man senest i gang med tilbudet, og her har de lavest kapasitet. Det har helt klart en betydning for hvor mange som får ablasjon.

Han legger til at geografiske forskjeller finnes på nesten alle områder innen offentlige helsetjenester. Men det er ikke alltid de samme områdene som ligger høyt eller lavt.

– Det er fritt sykehusvalg i Norge – kan ikke pasienter søke seg til St. Olav, hvis de har god kapasitet?

– Det viser seg at ablasjonssentrene prioriterer pasienter i eget nedslagsfelt. For eksempel har Helse Sør-Øst avtale med LHL-sykehuset Gardermoen. De tar i all hovedsak imot pasienter fra Helse Sør-Øst, påpeker han.

Fakta Om atrieflimmer (hjerteflimmer) Ved atrieflimmer slår hjertet uregelmessig og ofte for fort. Det kalles en hjerterytmeforstyrrelse. Anfallet kan variere fra et par minutter til opptil et par dager. Mange vil etter hvert oppleve kronisk atrieflimmer. Hjerterytmen styres av elektriske signaler fra en pulsdanner (sinusknuten) i hjertet. Ved atrieflimmer mottar hjertemuskulaturen for mange signaler på en gang. Pulsen kan øke til mer enn 140 slag i minuttet under anfallet. Normalt slår hjertet mellom 60 og 80 slag i minuttet i hvile. Menn har større sannsynlighet for å få atrieflimmer enn kvinner. Det er vanligere blant eldre med høyt blodtrykk eller hjerteproblemer. Andre risikofaktorer kan være diabetes, høyt alkoholforbruk, lungesykdommer og for høyt stoffskifte. Kilde: Helsenorge.no Vis mer

Kjønn, alder og status påvirker

Kjønn, alder og sosioøkonomisk stats er også med på å påvirke hvem som får ablasjonsbehandling.

– Kjønn ser vi har betydning for nesten all behandling av hjertelidelser. Menn behandles i større grad enn kvinner, sier Olsen.

– Det begrunnes ofte med at kvinner har mer uklare symptomer. De er vanskeligere å oppdage.

Forsker Frank Olsen ved SKDE mener det er behov for tydeligere retningslinjer for behandling av hjerteflimmer, og hvem som skal ha hvilken type behandling.

Kjønnsforskjellene avtok imidlertid med økende alder. I aldersgruppene 60–69 år og 70–75 år var forskjellene små, viser studien.

At yngre oftere får ablasjon en eldre, har en medisinsk forklaring. Hvis man er eldre og har gått lenge med hjerteflimmer, vil det ha blitt større skade på hjertemuskelen. Da er sannsynligheten større for at nytten av inngrepet blir liten.

Fakta Om studien Målet med studien var å finne ut om det er pasientrelaterte eller geografiske forskjeller i bruk av ablasjon blant atrieflimmerpasienter i Norge. Behandlingen foregår på Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø, St. Olavs hospital, Haukeland universitetssjukehus og Oslo universitetssykehus (OUS). I tillegg ved LHL-sykehuset Gardermoen. Data er hentet fra Norsk pasientregister (NPR) og Statistisk sentralbyrå (SSB). Studien omfatter data på individnivå av alle nordmenn i alderen 25 til 75 år diagnostisert med atrieflimmer fra 2008 til 2017. Det utgjorde totalt 88.534 pasienter, hvorav 29.233 var kvinner og 59.301 menn. Dataene fra NPR inkluderte informasjon om pasienter (boliginformasjon, fødselsår og kjønn), start- og sluttdato for kontakten, sykehus, kontakttype, diagnoser og kliniske prosedyrer. Dataene fra SSB inkluderte inntekt og utdanningsnivå hvert år, kjønn, fødselsår, dødsdato, utvandringsdato og bokommune. Studien er publisert i det medisinske tidsskriftet BMC Public Health. arrow-outward-link Kilder: SKDE Vis mer

Argumenterer seg til beste behandling

Pasienter med høy utdanning og høy inntekt ble oftere behandlet med ablasjon. Og jo eldre pasientene var, desto større utslag ga høy utdanning.

Det kan være fordi høyt utdannede pasienter er flinkere til å argumentere for hvilken behandling de ønsker.

– De har god kompetanse på egen helsesituasjon, påpeker Olsen.