Tilbake hos Riksmekleren etter pause: – Jeg har håp, sier lederen av Utdanningsforbundet

Lørdag startet nye samtaler mellom partene i lærerstreiken hos Riksmekleren. Etter halvannen time pause var aktørene tilbake igjen.

Mette Walker i Skolenes landsforbund på vei inn igjen til møtet mellom partene i lærerstreiken på Riksmeklerens kontor i Oslo lørdag.

24. sep. 2022 09:28 Sist oppdatert nå nettopp

Møtet begynte hos riksmegler Mats Ruland i Oslo sentrum klokken 10.00. En halvannen time senere hadde partene i lærerkonflikten tatt en pause i samtalene.

Klokken 13.30 kom første aktør tilbake igjen. Mette Walker fra Skolenes landsforbund hadde dette å si etter pausen:

– Vi har fått noen interne avklaringer nå, og vi er fortsatt i en prosess, sa Walker, som mener de nå er godt forberedt for videre samtaler.

Lederen av Utdanningsforbundet, Steffen Handal, kom tilbake rundt 13.35.

– Vi er i en prosess her inne først og fremst nå. Det er for å se på alle muligheter for å få slutt på konflikten og få slutt på streiken.

Han ønsket ikke å kommentere om det ligger noe konkret forslag på bordet. Pausen er blitt brukt til å jobbe.

– Vi er her så lenge det er håp. Vi jakter på en løsning som gjør at lærerne ikke sakker akterut i lønnsutviklingen.

– Hvor stort er håpet når dere nå går inn i forhandlingene igjen?

– Jeg har håp.

– Jeg har håp sa lederen for Utdanningsforbundet, Steffen Handal, da han gikk inn igjen for å fortsette samtalene hos Riksmekleren i 13.30-tiden lørdag.

– Blir her så lenge vi må

Alle de tre lærerorganisasjonene Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag og Skolenes landsforbund forlot møtet rundt 11.30, mens KS fra arbeidsgiversiden ble værende igjen.

Før møtene startet sa riksmegler Ruland at de skulle forsøke å finne en løsning, og at samtalene kunne vare en stund.

– Det er en fastlåst situasjon, sa han.

For å lette litt på stemningen hadde riksmegleren tatt med seg en pose boller fra Narvesen.

– Det er alltid god stemning, men det er en vanskelig situasjon, dessverre. Vi blir her så lenge vi må, sa Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i KS.

Kunnskapsministeren: Partene har løsningen

Partene traff hverandre også fredag. Da tok kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) initiativ til møtet. Hun ønsket å «formidle alvoret i situasjonen».

– Jeg er opptatt av at vi får slutt på streiken så fort som mulig, sa Brenna.

Møtet førte imidlertid ikke frem. Partene kom ut etter en drøy time. Avstanden er fortsatt stor.

– Det har ikke skjedd noe i møtet som tilsier at vi er nærmere noen løsning. Tvert imot er vi akkurat der vi var før møtet, sa Steffen Handal i Utdanningsforbundet da.

Brenna gjorde hun det klart at det er partene som har løsningen på konflikten.

Dersom partene ikke blir enige, kan regjeringen gripe inn med tvungen lønnsnemnd. For at det skal bli aktuelt må streiken gå utover liv og helse.

Partene i lærerstreiken møtte fredag kunnskapsminister Tonje Brenna. Fra venstre: Steffen Handal, Utdanningsforbundet, Helle Christine Nyhuus, Norsk Lektorlag, Mette Walker Skolenes landsforbund og Tor Arne Gangsø i KS.

Fakta Dette er konflikten Utdanningsforbundet og to andre lærerorganisasjoner, Norsk Lektorlag og Skolenes landsforbund, står steilt mot arbeidsgiver KS (tidligere kjent som Kommunenes sentralforbund).

Ett av stridstemaene er et «skoletillegg» på 10.300 kroner. Utdanningsforbundet krever dette tillegget for alle lærere fra 1. mai neste år.

KS motsetter seg kravet. De mener lærerne ikke kan ta av pengepotten for neste års lønnsoppgjør. Det er 40 ulike yrkesgrupper som skal bli enige om fordelingen.

Dette er tidenes lengste lærerstreik. Den kan ende med at staten griper inn med såkalt tvungen lønnsnemnd. Kilde: Utdanningsforbundet/KS Vis mer

Planlegger opptrapping

Opplæringsdirektør Bjørn Lyngedal mener at konsekvensene av streiken forverres daglig, skriver Bergens Tidende.

– Situasjonen er svært alvorlig nå. Mange elever har ikke startet skoleåret. Rektorer og helsepersonell har varslet om alvorlige helsekonsekvenser for elever. Andre er i ferd med å droppe ut av videregående. Jo lenger streiken varer, jo flere elever blir sårbare, sier han.

Fredag ba Vestland fylke om streikefritak for samtlige lærere ved åtte videregående skoler. De ble først tatt ut i streik. Lørdag ble det likevel klart at Vestland fylke fikk avslag på søknaden.

Utdanningsforbundet har i stedet bedt fylkeskommunen sende inn søknader om hver enkelt lærer slik det er beskrevet i Hovedavtalen, sier lokallagsleder Bente Myrtveit til NRK.

Samme dag varslet Utdanningsforbundet at de tar ut 300 nye lærere i streik fra onsdag i neste uke. Da vil om lag 8450 lærere være i streik.