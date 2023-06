Lan Marie Berg krever Mehl-beklagelse etter 25. juni-skytingen

Reaksjonene er harde etter rapporten om 25. juni-skytingen. MDGs Lan Marie Berg mener justisministeren må beklage.

Nestleder i MDG Lan Marie Berg mener justisminister Emilie Enger Mehl har fulgt opp det skeive miljøet for dårlig etter skytingen mot London pub og Per på hjørnet i fjor sommer.

08.06.2023 16:33

Torsdag kom rapporten som vurderte politiets innsats rundt masseskytingen i Oslo i fjor sommer, de to mennesker ble drept og 19 skadet.

Rapporten retter svært sterk kritikk mot Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Utvalget bak den mener at angrepet kunne vært avverget, men at PST ikke klarte å følge oppe en rekke varsler om den terrorsiktede Zaniar Matapour. PST-sjef Beate Gangås beklaget torsdag at feilvurderingene som ble gjort.

Men regjeringen har ikke beklaget. Det skaper reaksjoner.

– Nå har PST-sjefen beklaget at de ikke klarte å avverge angrepet. Jeg mener Mehl som ansvarlig minister også må gjøre det, sier Berg til NTB.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) kommenterte evalueringsrapporten torsdag.

Berg mener justisminister Mehl har fulgt opp det skeive miljøet for dårlig etter hendelsen, og mener at hun må sette i gang et arbeid for å bekjempe hat mot skeive.

– Mehl må garantere at politiet tar ansvar for sikkerheten på alle Pride-arrangement. Skeive har opplevd mer hets, trusler og vold etter terrorangrepet. Nå må Mehl igangsette en plan for å bekjempe hatet mot de skeive. Ingen er trygge før alle er trygge, sier hun.

– En brutal dom

Også andre partier reagerer sterkt på det som kommer frem i rapporten, hvor PST har konkludert med at angrepet kanskje kunne vært unngått.

Justispolitisk talsmann i Høyre Sveinung Stensland retter primært kritikk mot PST, men han mener Mehl må rydde opp.

– Det står svart på hvitt at terroren kunne vært unngått hvis PST hadde gjort jobben sin. Det er ikke til å leve med, sier han.

Stensland viser til rapportens konklusjon om at PST ikke fulgte opp varsler på grunn av skepsis til informasjon fra e-tjenesten.

Justispolitisk talsmann i Høyre Sveinung Stensland mener det er behov for bedre rutiner og et mer tillitsfullt samarbeid mellom PST, E-tjenesten og politiet.

– Det er behov for bedre rutiner og et mer tillitsfullt samarbeid mellom PST, E-tjenesten og politiet. Vi må avklare ansvarsforhold og styrke tilliten mellom tjenestene, sier han og fortsetter:

– Det hviler nå et tungt ansvar på justis- og beredskapsministeren for å rydde opp.

– Manglende forståelse

Venstres Grunde Almeland er heller ikke nådig i sin dom.

– Dette er den verste og mest alvorlige rapporten jeg noensinne har lest som politiker, sier Almeland.

Når det gjelder PST sin rolle, har han følgende å si:

– Det virker som det har vært en manglende forståelse i PST av skeive som et reelt terrormål.

Hun mener også at justisminister Mehl må ta mer ansvar enn hun har gjort.

– Dette er hennes ansvar, og hun må stille tydelige krav. Jeg finner det merkelig at hun ikke er mer tydelig i sin kritikk av PSTs håndtering, sier han.

– Skadelig for tilliten

Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier rapporten viser at det har sviktet i flere ledd.

– Det er skadelig for tilliten til de som har ansvar for å holde oss alle trygge. Nå må justisministeren og regjeringen handle raskt for å sikre at alle skal kunne føle seg trygge, sier han.