Hun leverer systemet hvor bekymringsmeldinger har forsvunnet. – Vi er veldig lei oss

67 bekymringsmeldinger er forsvunnet fra Vismas system. Det har satt sterke følelser i sving hos konsernsjefen. Men hun vil avvente med å ta fullt ansvar.

Konsernsjefen i Visma, Merete Hverven forteller om en hektisk uke for IT-selskapet. Mandag ble det klart at bekymringsmeldinger til barnevernet aldri har kommet frem. Vis mer

Mandag smalt det. 21 digitale bekymringsmeldinger har i løpet av de tre siste årene ikke nådd frem til barnevernet i Bergen kommune.

Programvareselskapet Visma står bak et sentralt digitalt fagsystem som barnevernet i 242 av landets kommuner bruker. Systemet skal blant annet skal sørge for at bekymringsmeldinger kommer frem.

Til sammen er det 67 meldinger i 23 kommuner som ikke har nådd frem til barnevernet, når de skulle.

Og flere kan det bli. Det er fortsatt 51 kommuner som ikke har rapportert tilbake til Visma.

– Vi er lei oss

– Vi er veldig lei oss. Vi har jobbet hele uken med å hjelpe kommunene med å oppgradere Familia slik at feilen blir rettet, sier Hverven.

Det er den alvorligste saken i selskapet i løpet av Hvervens litt over tre år som sjef i konsernet. Hovedkontoret på Skøyen i Oslo, har vært preget av saken.

– Vi har jobbet dag og natt i den alvorlige situasjonen vi befinner oss i. Alle i Visma har kjent på det denne uken, sier hun.

Det har også påvirket henne personlig.

– Først og fremst har jeg sterke følelser knyttet til de berørte parter i denne saken. Så vi har jobbet dag og natt som i den alvorlige situasjonen vi befinner oss i.

Aftenposten har fått innsyn i én av de 67 forsvunne bekymringsmeldingene det har vært mulig å gjenopprette. Det dreide seg om en melding med et innhold som beskrev konkret omsorgssvikt i form av svært dårlig hygiene, dårlig sosial fungering og manglende oppfølging fra foresatte for et mindre barn.

Uklart om feilen ligger hos Visma

Feilen som lå i Vismas fagsystem Familia, der varsleren fikk beskjed om at meldingen var mottatt selv i tilfeller der den ikke var blitt lagret i systemet, er rettet. Nå jobbes det på spreng med å komme til bunns i hvorfor meldingen ikke er blitt lagret i Familia i utgangspunktet.

– Jeg tror alle involverte parter kjenner et enormt ansvar for de berørte partene i denne saken.

– Tar dere fullt ansvar for de forsvunne bekymringsmeldingene?

– Siden mandag har vi vært tydelige på at vi tar fullt ansvar for at varslere ikke har fått beskjed om at meldingene deres ikke har blitt lagret i Familia. Men når det kommer til rotårsaken til at de ikke er blitt lagret, har vi dessverre ennå ikke avdekket hvor feilen ligger.

Enkelt forklart går hver bekymringsmelding gjennom to digitale systemer :

Bekymringsmeldinger sendes digitalt i Nasjonal portal for bekymringsmelding, som driftes av kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS). Meldingene distribueres videre til Vismas fagsystem «Familia». Familia som er lokalt installert i kommunene.

Det er altså to systemer som samspiller med hverandre og tre sentrale aktører: KS, Visma og kommunene.

– Det er en kompleks problemstilling, så dette vil muligens ta en god del tid å finne ut av.

– Det er mulig at rotårsaken skyldes andre ting enn systemet dere har levert?

– Vi er lite opptatt av å fordele skyld, men det er tre parter i dette samspillet. Når vi finner rotårsaken, så skal vi åpent dele den informasjonen vi har for å sikre at det ikke skjer igjen.

Tror det reelle antallet forsvunne bekymringer er lavere

Bergen kommune har klart å identifisere én av de forsvunne bekymringsmeldingene som aldri kom frem, melder Bergens Tidende.

Aftenposten har vært i kontakt med flere berørte kommuner, som også melder om at de har klart å digitalt gjenopprette meldinger. I flere tilfeller viser det seg at de har omhandlet saker som barnevernstjenesten allerede jobbet med, eller at de ble varslet på andre måter når bekymringsmeldingen ikke nådde gjennom.

Visma har fått signaler fra kommunene om at dette kan gjelde flere. Det reelle antallet bekymringer som aldri har nådd frem til barnevernet, er mest sannsynlig lavere, fordi folk har ringt eller sendt meldingen på nytt.

– Vi håper dypt og inderlig, etter hvert som vi avdekker tapte meldinger, at disse barna har blitt godt ivaretatt i denne perioden likevel.