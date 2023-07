Fant 11 avvik på fergen som kræsjet i Lysefjorden

Sjøfartsdirektoratet gjorde flere funn som må utbedres før MF «Skånevik» kan settes tilbake i drift.

Søndag kræsjet MF Skånevik i en fjellvegg i Lysefjorden. Vis mer

(Stavanger Aftenblad): Sjøfartsdirektoratet var mandag om bord i MF «Skånevik», etter at fergen kjørte med baugen rett inn i en fjellvegg i Lysefjorden søndag. På tilsynsrunden fant direktoratet 11 avvik som må utbedres, skriver Stavanger Aftenblad.

To av disse funnene var tekniske forhold på skipet. Det dreier seg om reparasjoner og skader som oppsto i sammenstøtet søndag, og som skal utbedres ved den kaien fergen ligger til. Direktoratet skal om bord igjen og sjekke at alt er i orden før fergedriften kan starte opp igjen.

Men – i tillegg til tekniske funn, fant direktoratet også hele ni avvik som gjelder mannskap og dokumentasjon.

– Det er alvorlig

Det er blant annet ikke dokumentert at mannskapet har fått fartøysspesifikk opptrening. De har heller ikke dokumentert hviletid godt nok.

Et annet avvik er at det ikke er fremvist gyldig dokumentasjon på krise- og passasjerhåndtering.

– Det er alvorlig at dette ikke er på stell når man driver passasjertrafikk. Regelverket er der av en grunn. Blir regelverket fulgt, er sjansene mindre for at noe skjer, og hvis det skjer noe, vet alle i mannskapet hva de skal gjøre. Det kan hende at mannskapet har denne kunnskapen, men dette er altså ikke dokumentert, sier kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet til Aftenbladet.

Funnene i rapporten er klassifisert slik at de er nødt til å være ordnet før driften kan gjenopptas. En del av påleggene kan vises utført ved at de sendes inn til direktoratet, men inspektører kommer også til å gå om bord og gjennomføre et nytt tilsyn for å sjekke at alt er i orden.

To på broen

Daglig leder i Fjord X fortalte til Aftenbladet søndag at uhellet skjedde mens det kun var én mann på broen. Denne mannen hadde sovnet.

Aarhus i Sjøfartsdirektoratet forteller at det skal være to på broen. En av de to som skulle ha denne oppgaven søndag, var denne dagen også satt opp på vaktlisten som maskinpasser, altså han skulle jobbe i maskinrommet.

– Da er det krav på at han skal være i maskinrommet. Han kan ikke samtidig inngå blant dem som skal være på broen, forklarer Aarhus.

Det var da denne mannen gikk ned igjen til maskinrommet, at ulykken skjedde.

Fergen, som går turistruten mellom Lauvvik og Lysebotn i Lysefjorden, er innleid av Rødne Fjord Cruise og Fjord X. Om bord på turistfergen var det 34 passasjerer, de fleste utenlandske turister. Fergen har kapasitet til 147 passasjerer og 24 biler.

Aftenbladet har vært i kontakt med Arne Glenn Flåten, som er daglig leder i Fjord X. Han ønsker ikke å gi utfyllende kommentarer nå.

– Jeg må gå gjennom dette med mannskapet og Vestlandske Trafikk først, slik at jeg vet hva det er, sier Flåten.