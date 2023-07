Siste dag med sol og varme for store deler av landet

Gradestokken viser nesten 30 grader i store deler av landet denne helgen. Sør-Norge og Vestlandet topper listen på høyest temperatur, men til uken snur det.

Agustin Merno Aarsæther hopper ut i vannet fra et stupebrett på Sørenga i Oslo. Vis mer

– Temperaturvinneren i dag er Vestlandet med 29 varmegrader. På Østlandet er høyeste temperatur 28 grader.

Det forteller Per Egil Haga, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

I Oslofjorden har temperaturen i vannet ligget på rundt 23 til 24 varmegrader.

– Så det er absolutt badetemperatur, sier Haga.

Trøndelag har hatt sommerdager med over 25 grader. Men i nord har det ikke vært like høye temperaturer. Men:

– Også der har enkelte steder hatt sommerdager med over 20 grader, sier han.

Skiftende vær og perioder med regn kan ventes allerede i morgen

Høytrykket som ligger over Sør-Norge og i vest, svekkes allerede i morgen, forklarer Haga. De to neste ukene vil det være lavtrykk i sør med skiftene vær, perioder med regn og en kjølig værtype.

I nord vil derimot temperaturen stige med varmluft fra sør.

– Det blir det temperaturer på over 25 grader, sier han.

Dårlig vær stopper ikke badegleden

En av dem som nyter de siste sommerdagene, er Agustin Merno Aarsæther og Emma Merno Aarsæther.

– Jeg syntes det er varmt og mye sol, sier eldstemann.

12-åringen har nettopp kommet opp fra vannet etter å hoppet fra et høyt stupebrett på Sørenga.

Agustin Merno Aarsæther og Emma Merno Aarsæther liker best å tilbringe varme sommerdager på Sørenga i Oslo. Vis mer

For de to søsknene er Sørenga destinasjonsmålet når solen titter frem og temperaturen stiger. De forteller at de har vært på badeplassen mange ganger tidligere i sommer.

– Jeg liker å gå ned stigen og svømme rundt, sier lillesøster på ti år.

Eldstemann forteller at han liker best å hoppe i vannet fra stupetårnet.

12-åringen synes det er kjipt at at været snur til uken. Selv om temperaturen skal synke, vil de fortsette med badingen.

Norsk sommer topper italiensk sommer

Mange nyter sommerdagene i Oslo.

Når temperaturen stiger, og solen titter frem, trener de 32 år gamle italienerne Giaia Toscano og Hani Salloum akrobatikk på Sørenga og øyene i Oslofjorden.

I dag var treningsstedet Sørenga.

– Det er perfekt å trene i dette været, fordi det ikke er altfor varmt, sier Toscano.

Giaia Toscano og Hani Salloum utnytter de varme dagene i Oslo til å trene på akrobatikk. Vis mer

Akrobatene har tatt noen svømmeturer, men er enige i at vannet i Oslo er kaldere i enn på Sicilia.

Likevel forteller Toscano at norsk sommer topper den italienske sommeren.

– Det er ikke like varmt, og solen står lenge på himmelen, noe som gjør dagene lange, sier hun.

Men når været snur, får de ikke brukt dagene til å trene ute.

– Det er ganske trist, faktisk, sier Toscana.

– Jeg har bodd i Oslo i åtte år, så jeg er blitt vant med det, sier Salloum.