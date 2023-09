Regjeringen vil ha mer teknologi i Forsvaret. Nå får Hæren ekstra stridsvogn-simulator.

Opplæringen på Norges nye stridsvogner skal bli bedre og gå raskere. Hærsjefen og statsråden har tro på mer teknologi.

Dansk stridsvogn av typen Leopard 2A7, som Norge har bestilt 54 av, under en øvelse i Estland i februar i år.

Simulatorer er på full fart inn i alle grener av Forsvaret. Nå har regjeringen besluttet å kjøpe inn ytterligere én simulator simulatorSimulatorer brukes for en rekke typer av militær utstyrstrening, inkludert fly, skip og landkjøretøyer. Fungerer ved bruk av avansert datateknologi som "etteraper" virkelige situasjoner i trygge omgivelser. for Norges nye stridsvognsflåte, Leopard 2A7.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) kom med nyheten under et besøk i Rena i Østerdalen fredag. Rena leir er Hærens hovedbase i Sør-Norge. Mye opplæring foregår her. Og Telemark bataljon, som er en del av Norges eneste brigade – Brigade Nord – holder til på Rena.

Norge har bestilt i alt 54 nye stridsvogner fra Tyskland. Inkludert i dette var ett simulator-sett. Med kjøpet av enda ett kan slik opplæring skje både på Rena og i Indre Troms, hvor Panserbataljonen i Brigade Nord holder til.

– Smart teknologi

Brukt i tillegg til ordinær opplæring kan trening i simulator gi:

Økt kvalitet på treningen.

Flere kan øve samtidig.

Mindre utgifter til ammunisjon og drivstoff.

Mindre belastning på miljøet.

– Dette er et veldig godt eksempel på smart bruk av ny teknologi. Simulator gir mulighet til mengdetrening uten bruk av drivstoff, ammunisjon eller slitasje. I tillegg er det mulig å trene på situasjoner som ikke er ønskelig eller mulig å gjennomføre fysisk, sier statsråden i en pressemelding.

Utgiftene til simulator nummer to er dekket innenfor stridsvognkjøpet. Den skal leveres fra høsten 2026. Det opplyser Forsvarsdepartementet. Da skal også de første stridsvognene være på plass.

Simulatorsettet består av troppssimulator og skytemonitor (se fakta).

Fakta Stridsvogn-simulator Troppssimulatoren består av fire containere som er knyttet sammen i et nettverk. Kan fraktes på lastebil. Bortsett fra fysisk lading av ammunisjon, kan de fleste funksjoner fra «ekte» bruk simuleres.

Fire stridsvognlag hver med fire personer skal kunne trene samtidig.

I en femte container skjer planlegging, ledelse og overvåking av treningen. Her er det også rom for undervisning. Skytemonitoren gir instruktøren mulighet for å overvåke, evaluere og veilede mannskapet gjennom alle steg av skyteprosedyrene ved hjelp av kameraer og sensorer Aktiviteten i alle øvingscontainerne kan følges samtidig.

Instruktøren kan følge siktebildet til den som trener, og et eget kamera følger målet.

Mer teknologi underveis

Sjefen for Hæren, Lars Lervik, sier til Aftenposten at har stor tro på mer bruk av simulator.

- Vi har tilsvarende simulater på våre stormpanservogner, og med nye luftvernsystemer kommer det også integrerte simulatorer. Jeg ser ingen store materiellprosjekter som ligger foran oss som ikke kommer til å ha en simulatorløsning.

– Hvor stor andel av øvingen på stridsvogn vil skje i simulator?

– Ambisjonen er å bruke simulatoren mest mulig på å trene og øve, og bruke skarpt materiell for å bekrefte at treningen har hatt effekt. Men akkurat hvor stor andel av den samlede øvingen som skal foregå på simulator, har vi ikke bestemt ennå.

Forsvarsministeren svarer et tydelig «ja» på spørsmål om det regjeringen vil legge økt vekt på bruk av simulatorer og teknologi i Forsvaret.

- Vi har ikke tatt stilling til konkrete prosjekter. Vi har simulator for kampflyet F-35. Investering i simulator for P-8 P-8Boeing P-8 Poseidon er et maritimt patruljefly som kan brukes til antiubåtkrigføring, overvåking av sjøområder, foruten elektronisk etterretning. Norge kjøpte fem slike fly i 2017. er en veldig stor investering, men vi må ta oss dette inn i planarbeidet. Det gir bedre driftsøkonomi, et bedre miljøavtrykk og bedre trening, kompetanseutvikling.

Hærsjef Lars Lervik og forsvarsminister Bjørn Arild Gram har tro på mer bruk av teknologi og simulatorer i Forsvaret.

Trengs egentlig stridsvogner?

Regjeringen besluttet tidlig i år å kjøpe 54 stridsvogner av typen Leopard 2A7 fra Tyskland. Prisen er ca. 20 milliarder kroner. Opprinnelige var planen å kjøpe 72 stridsvogner, men det ble det ikke noe av. Muligheten til å kjøpe ytterligere 18 stridsvogner relativt rimelig utløp i sommer.

Det har lenge vært uenighet om Norge i det hele tatt burde skaffe nye stridsvogner. Så sent som i november 2022 anbefalte forsvarssjef Eirik Kristoffersen regjeringen å stoppe prosessen. Han ønsket i stedet å satse på helikoptre og langtrekkende våpen i Hæren. Regjeringen fulgte ikke generalens råd.

Men forsvarsministeren er ikke i tvil om betydningen av stridsvogner.

– Nye stridsvogner har stor betydning for Forsvaret. De er en betydelig styrkelse av Hæren, sier Gram.

Han mener Norge også bidrar til å gjøre Nato sterkere.

– Det er svært viktig i dagens alvorlige sikkerhetspolitiske situasjon, sier Gram.

Mer og mer simulator

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen vil ha mer bruk av simulatorer i alle deler av Forsvaret. I sitt siste fagmilitære råd ser han for seg økende bruk av mulighetene for realistisk trening og øving i simulator. Målet er å kunne etablere såkalte integrerte simulatorer. De skal kunne brukes på tvers – mellom hæren, sjøforsvaret og luftforsvaret.

– Bruk av simulator bidrar til økt ferdighet og kompetanse, samtidig som treningen vil bli mer kosteffektiv. Det vil også bli mulig å integrere simulatorer med skarp trening for å øke realismen i treningen.

Han understreker at simulatorer ikke fullt og helt kan erstatte «virkelig» trening med skarpe skudd. Men slik teknologi kan bidra til mindre utslipp, mindre støy og færre skader på naturen.