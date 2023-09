Jernbanebro kollapset på grunn av undergraving - Bane Nor droppet sjekk etter advarsler i 2019

Bane Nor bekrefter at årsaken til brokollapsen var undergraving av fundamentene. I 2019 ble Bane Nor anbefalt å kontrollere dette. Det gjorde de ikke.

Den 172 meter lange Randklev bro kollapset i august. Vis mer

Publisert: 12.09.2023 10:36

Undersøkelser gjort av brufundamentene til Randklev bru som kollapset etter ekstremværet Hans, viser tegn på betydelig undergraving.

Det viser de første resultatene etter at fundamentene ble skannet i forrige uke, skriver Bane Nor i en pressemelding.

Aftenposten har tidligere omtalt at Bane Nor allerede i 2019 ble anbefalt å gjennomføre undervannsinspeksjoner for å undersøke om fundamentene var utsatt for utgraving. Men det ble aldri gjort.

– Regelverket stiller ikke krav til inspeksjon under vann. Vi inspiserer under vann i tilfeller der det er indikasjon på skade eller feil på fundamentene, og det har det ikke på noe tidspunkt vært på fundamentene på broen, sa Bane Nors presseansvarlige Anne Kirkhusmo i august.

Bane Nor skriver nå at de nå vil gå gjennom regelverket og egen praksis.

Samtidig venter en omfattende opprydningsjobb. De kollapsede broelementene må løftes bort.

«Hvert element veier 270 tonn, så det blir sannsynligvis behov for to eller tre kraner til løftejobben», skriver Bane Nor i en pressemelding.

– Når bruelementene er på land, kan vi starte jobben med å fjerne det ødelagte brufundamentet. Da kan vi også gjennomføre supplerende kontroll av bunnforholdene og starte grunnboring for nye fundamenter. Denne delen av jobben må utføres uavhengig av om vi kan gjenbruke dagens bruelementer i ny bruløsning over Gudbrandsdalslågen eller ikke, sier konstituert konsernsjef i Bane Nor, Henning Bråtebæk.

Brokollapsen har ført til at trafikken på Dovrebanen ikke kan gå som normalt. Enkelte godsselskaper har tapt én million kroner i døgnet på at de ikke kan kjøre tog på strekningen.

Det var avisa Dølen som først omtalte feilene ved broen. Også Teknisk Ukeblad har omtalt saken.