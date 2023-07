I dette rommet forteller en kinesisk professor om mulighetene som ligger i å samarbeide med Kinas forskningsinstitutt for luft-til-luft-missiler. Professoren var ingen hvem som helst. Og i samme rom satt tre forskere som bor og jobber i Norge. Kinesisk toppforsker ivret for missil-samarbeid i møte med forskere fra Norge

I 2018 inngikk et norsk universitet en avtale med et kinesisk universitet. Hadde de kontroll på hvem de jobbet med?

Nye bånd til Kina

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har i sin trusselvurdering advart om at norske universiteter knyttet til fremvoksende teknologier, er attraktive mål for ulovlig kunnskapsoverføring. Kina trekkes spesifikt frem.

Aftenposten kunne i juni avdekke hvordan en sentral kinesisk forsker i Norge har bånd til et kinesisk militært universitet, Nanjing University of Science and Technology (NJUST). Skatteetaten gikk i slutten av mai til razzia mot ham, en annen forsker og et selskap.

I 2018 inngikk det norske universitetet de jobber ved og har jobbet ved, et formelt samarbeid med et annet kinesisk universitet.

Forskeren som har hatt tilknytning til det militære universitetet NJUST , har stått oppført som leder av et institutt ved dette andre kinesisk universitetet. Også dette ifølge det kinesiske universitetets nettside.

Forskeren og universitetet nekter for at det innebærer noe reelt ansettelsesforhold. Det fremgår av en erklæring det norske universitetet har fått fra universitetet i Kina. Forskeren har heller aldri oppgitt at han har hatt noe sidegjøremål sidegjøremålSidegjøremål kan være både lønnet og ulønnet engasjement, verv eller eierskap utenom jobben. til det norske universitetet.

To andre forskere, som bor i Norge, har vært tilknyttet det norske universitetet og driver et norsk selskap, har publisert forskning sammen med ham. I artiklene står de oppført som ansatte ved det kinesiske universitetet.

En av dem hadde også et ansettelsesforhold ved det norske universitetet da han var til stede på møtet der samarbeid med instituttet for luft-til-luft-missiler ble trukket frem.

25. juli 2021: Rundt bordene ved et universitet i Kina sitter 13 forskere. De lytter til en kinesisk professor.

Professoren har forsket frem teknologi som takler høyt trykk, akselerasjon og høye temperaturer. Det gjør at teknologien kan brukes blant annet innen luftfart og våpen.

– Vi må aktivt koble oss på nasjonale nøkkelfelt som luftfart, romfart, skip og våpen i vår egen forskning, og søke gjennombrudd for å gjøre vårt beste for å tjene landet, har professoren sagt i et ferskt intervju med en kinesisk avis.

Til forskerne som sitter i rommet i juli 2021, forteller professoren om mulighetene som ligger i et samarbeid: Samarbeidet mellom forskerne og Kinas forskningsinstitutt for luft-til-luft-missiler.

Det fremgår av en artikkel på nettsidene til et kinesisk universitet. Etter at Aftenposten stilte spørsmål om den, ble den fjernet fra nettet.

Men bildene derfra viser at det ikke bare var forskere fra kinesiske universiteter i rommet. Tre forskere som jobber eller har tilgang til et norsk universitet, skal også ha vært til stede.

Disse er anonymisert på bildene i denne saken. Aftenposten har ikke lyktes i å komme i kontakt med dem.

Og professoren de lyttet til, er ingen hvem som helst.

Forsker med tidligere topp-politiker

På en forskningsartikkel fra de tre forskerne i Norge står også den kinesiske professoren som snakket varmt om et samarbeid med forskningsinstituttet for luft-til-luft-missiler.

Hvem er han egentlig?

Den kinesiske forskeren sa et samarbeid med Kinas forskningsinstitutt for luft-til-luft-missiler ville kunne gi muligheter for industrialisering for forskerne. Vis mer

Den kinesiske professoren har sittet to perioder i Den stående komiteen i Kinas folkekongress. Det ifølge universitetet.

Der sitter rundt 170 av de øverste lederne i den kinesiske nasjonalforsamlingen. Han satt der frem til 2018.

– Og han er fortsatt rådgiver for utdanningsdepartementet, sier tsjekkiske Filip Jirouš til Aftenposten.

Jirouš er en uavhengig Kina-forsker spesialisert på universiteter. Han kaller universitetet professoren tilhører, et høy-risiko-universitet.

– Alle vestlige universiteter må vite at de akademiske institusjonene i Kina skiller seg fra modellen vi er vant til. De har ingen autonomi, men er en del av partistaten gjennom universitetets partiorganisasjon som faktisk driver utdanningsstedet, sier Jirouš.

Bruker ekstern hjelp

Det norske universitetet sier de er kjent med forholdene Aftenposten trekker frem i denne saken, og at de går gjennom opplysningene sammen med ekstern ekspertise.

Ingen av forskerne tilknyttet det norske universitetet har besvart Aftenpostens henvendelser.

Professor Ralph Weber ved Universitetet i Basel forsker blant annet på Kinas innflytelse på universiteter i Europa.

Weber sier til Aftenposten at det er viktig å forstå hvordan den kinesiske staten jobber for kunnskapsoverføring fra andre land til Kina. Ved å forstå det, kan man unngå å iverksette tiltak som rammer alle forskere.

– Det kan igjen fremme en rasistisk eller fremmedfiendtlig diskurs som kan fremmedgjøre også de kinesiske forskerne som er i Europa bare for å forske, sier Weber.

Ralph Weber Professor ved Europainstituttet ved Universitetet i Basel, Sveits.

Han understreker at Kina kan forsøke å skaffe seg kunnskap også ved å sikte seg inn på forskere med europeiske eller andre nasjonaliteter.

Å samarbeide med Kina innebærer alltid forsøk på å overføre kunnskap, på en eller annen måte, mener Weber.

– Derfor er det viktig for universitetene å vite så mye som mulig om den spesifikke samarbeidspartneren, hvorfor de er attraktive for det norske universitetet, hvor de er plassert i parti-stat-strukturene og om det er forskningsområder som er mer direkte knyttet til forsvarssektoren.