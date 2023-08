Drept 30-åring samlet selv bevis. – Politiet har ikke gjort så mye.

Tredje episode av podkasten om drapet på Jonas Aarseth Henriksen blir publisert i kveld. Batong Media sier de har gjort noen endringer i innholdet etter samtaler med politiet.

Henriksen samlet selv bevis for hendelsene mot ham. Vis mer

14 truende hendelser på under et halvt år.

Slik oppsummerer drepte Jonas Aarseth Henriksen (30) selv sin egen tilværelse i månedene før han ble drept.

I podkasten «Avhørt» forteller han om hvordan han gang på gang varslet politiet, men opplevede å ikke bli hørt.

Som for eksempel etter at han ble sprayet i ansiktet og banket opp 9. mars. Da tok han selv vare på egne klær fra hendelsen for å sikre bevis.

– For det skal sies at i alle de sakene, har ikke politiet gjort så mye. Så jeg prøvde å ta vare på mest mulig bevismateriale selv, sier Henriksen i podkasten del 2.

Han forteller at han og kjæresten satte opp overvåkingskamera som flere ganger fanget maskerte menn på video. At de to måtte flytte rundt til venner og bekjente fordi de fryktet for sin egen sikkerhet. Og så ble Batong Media kontaktet.

Politiet har sperret av området rundt en hytte i Nes i Ådal der Jonas Aarseth Henriksen (30) ble funnet drept. Vis mer

Fakta Dette er saken 17. august ble Jonas Aarseth Henriksen funnet død i nærheten av en hytte i Nes i Ådal. Saken ble først etterforsket som et mistenkelig dødsfall, men etter å ha fått den foreløpige obduksjonsrapporten, oppgir politiet nå at de er sikre på at Henriksen ble drept. Ingen personer er foreløpig pågrepet etter drapet. Henriksen har i en tredelt podkast fortalt om sin hverdag med trusler, overfall og branner de siste to årene før han ble drept. Politiet undersøker nå om de tidligere hendelsene kan ha sammenheng med drapet, men har ikke konkludert. Vis mer

Utleverte råmaterialet

Batong Media produserer podkasten «Avhørt» og har laget tre episoder om det som nå handler om drapet på Jonas. Episode 3 i serien publiseres fredag kveld.

Produsent Lars Christian Nygaardstrand sier de har fått inn masse tips fra publikum i saken, også fra folk som ikke vil snakke med politiet.

Politiet har bedt om å få utlevert hele råmaterialet fra podkasten. Det fikk de tidligere denne uken.

Det er uvanlig at medier utleverer upublisert materiell til politi eller andre instanser.

Politiadvokat Tine Henriksen sier at politiet jobber ut ifra flere hypoteser om hva som kan ha skjedd med avdøde Henriksen, men vil av hensyn til etterforskningen ikke gå ut med hva disse er. Vis mer

Nygaardstrand forteller at de har gjort noen endringer i innholdet, for ikke å forstyrre politiets etterforskning av drapet.

– Vi har valgt å fokusere mer på vårt arbeid med saken enn å komme med ny informasjon, sier han om tredje episode.

– Det var et sjokk

Batong Media forteller at utgangspunktet for podkastepisodene var at en kamerat av 30-åringen tok kontakt med dem.

Henriksen hadde fra før åpent fortalt om episoder med vold, hærverk og trusler, og ville ifølge Nygaardstrand gjerne fortelle sin historie.

– Han fortalte at han følte seg utrygg og at han ikke hadde fått den oppfølgingen av politiet som han ønsket, sier produsenten.

Aftenposten har spurt politiet om de har gjort en feilvurdering ved ikke å gå hardere inn i de tidligere sakene.

– Fokuset vårt nå er få belyst hvem som står bak handlingen mot avdøde. Så blir det naturlig at man i ettertid ser på etterforskningen av de tidligere sakene, for å se om politiet kunne gjort noe annerledes, sa politiadvokat Henriksen torsdag.

Politimester i Sørøst politidistrikt Ole Bredrup Sæverud sier til Aftenposten fredag at de stiller seg bak Tine Henriksens uttalelse.

Planen til Batong Media var å reise til Hønefoss og Tønsberg for å spane der Henriksen hadde opplevd hærverk og uønskede nattlige besøk.

Så gikk drapsalarmen:

– Da vi fikk beskjeden, gikk alle alarmer. Det var et sjokk, som vendte seg til et ønske om å få ut historien slik Jonas ønsket. I tillegg var målet å få ut ny informasjon som kunne bidra til å oppklare sakene, slik han ønsket, sier Nygaardstrand.

Sensurerte navn på mistenkte

Batong Media sier at de i arbeidet med podkasten har snakket med flere titalls personer og fått inn veldig mye informasjon som leder dem i flere retninger.

– Vi har fått inn tips som kanskje har vært forsøk på å villede oss. Falsk informasjon. Men om det bare er folk med livlig fantasi, er vanskelig å si. Det har vært viktig for oss å verifisere informasjon før vi går ut med mer, sier Nygaardstrand.

Han ønsker ikke å gå inn på hvilke teorier de har dannet seg opp mot drapet på Jonas Aarseth Henriksen.

– Vennene hans har vært mer enn villig til å hjelpe oss. Flere har nærmest begynt å etterforske saken selv, sier Nygaardstrand.

Nygaardstrand forteller at den avdøde før drapet selv navnga personer til dem. Dette var personer «han har noe uoppgjort med eller som han selv mistenkte kunne ha noe med trakasseringen og hærverket å gjøre», ifølge Nygaardstrand.

I Hønefoss var det flere steder tagget «tyster Jonas» før drapet.

– Vi har valgt å sensurere de navnene i podkasten. Jonas hadde mistanker om hvem som sto bak. Han hadde ikke beviser for hvem som gjorde det, sier produsenten.

Ingen mistenkte har villet kommentere

Produsenten presiserer at de ikke setter de tidligere hendelsene i direkte sammenheng med drapet.

– Det har vi ingen beviser for, sier han.

Da beskjeden om drapet kom, og politiet ønsket tilgang på råmaterialet, kontaktet Batong Media alle som var involvert i podkasten. Ingen av dem Aarseth Henriksen selv mistenkte for de tidligere hendelsene, har svart.

– De har fått tilbud om å kommentere podkasten, men foreløpig har ingen av dem gjort det, sier Nygaardstrand.