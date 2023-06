Nav stanser barnetrygd når mor dør. – Byråkratisk regel Nav har funnet på.

I Norge er hovedregelen at det er mor som mottar barnetrygd. Da kona døde, fikk Olve Vigeland Askim beskjed om at barnetrygden opphørte. Nå tar flere til orde for at dagens ordning må endres.

Mandag skrev Aftenposten om Olve Vigeland Askim (49) som fikk beskjed av Nav om at barnetrygden opphørte fordi kona hadde dødd.

24.06.2023 18:20

For barn som fødes i Norge utbetales barnetrygden automatisk, uten at man trenger å søke.

Pengene utbetales til mors konto, med mindre man har søkt spesifikt om noe annet. Det kan skape problemer ved dødsfall.

Mandag fortalte Aftenposten om enkemannen som mottok brev fra Nav datert samme dag som kona gikk bort. Beskjeden var at barnetrygden for deres felles barn opphørte fordi mor var død. Realiteten var at han måtte søke for å få barnetrygden utbetalt på sin konto.

– Gammeldags og utdatert system

Likestillingsombud Bjørn Erik Thon synes at Norge bør ha samme ordning som i Sverige og Danmark. Der er hovedregelen at barnetrygden deles likt mellom mor og far.

– Det virker som et gammeldags og utdatert system at det er mor som får barnetrygden, sier Thon.

Han er kritisk til ordningen med at Nav stanser utbetalingen av barnetrygd i de tilfellene der mor dør.

– Det er jo egentlig en formalitet. Men når man er i den situasjonen at man har mistet ektefellen sin, bør det være unødvendig med en slik prosess. Det virker stivbent og byråkratisk.

Thon mener at i dagens digitaliserte samfunn bør dette kunne gå automatisk.

– Jeg tror de aller fleste intuitivt reagerer på at ordningen er urettferdig følelsesmessig belastende. Trygden er jo noe man anser som en selvfølge som man vil få automatisk når man er alene med barna.

Thon peker i tillegg på at dagens ordning kan medføre at far går glipp av en betydelig stønadskilde i en viss periode, dersom han ikke forstår at han må søke på nytt.

– Er ordningen moden for endring?

– Ja, kort og godt. Det er naturlig at vi tar opp dette formelt, hvis ikke statsråden sier at hun vil jobbe for en endring.

– En byråkratisk regel Nav har funnet på

Christian Jessen, leder for barnelovsgruppen i MannsForum, mener ordningen i utgangspunktet ikke er problematisk.

– Etter fødselen utbetales barnetrygden til mor. Da bor foreldrene sammen og har gjerne delt økonomi. Da betyr det ingenting hvem som får pengene på konto. Barnetrygden kommer også begge foreldre til gode ved skilsmisse, sier Jessen.

Han er derimot svært kritisk til Navs tolkning av regelverket i tilfellet der mor dør.

– Barneloven fastslår at når den ene forelderen dør, får den andre automatisk foreldreansvaret. Det betyr at barnet bor hos far, med mindre barnevernet er inne i bildet.

Jessen sier at han ikke forstår hvorfor utbetalingen ikke automatisk går til far i slike tilfeller.

– Nav setter opp veldig kompliserte regler som de ikke har grunnlag for. Regelverket er tydelig. Da har ikke Nav grunnlag for å stoppe barnetrygden. Det er en byråkratisk regel Nav har funnet på.

Christian Jessen i MannsForum mener Nav ikke har grunnlag for å stanse utbetaling av barnetrygd i tilfeller der mor dør.

Må sjekke om far oppfyller vilkårene

Martin Brauer, fagansvarlig i Nav Familie og Pensjon, sier at for de tilfellene der mor dør, er søknad nødvendig for å kunne vurdere om vilkårene for barnetrygd er oppfylt.

– Vi har ikke hjemmel til å innhente opplysninger om far uten at vi har mottatt en søknad.

– Hvorfor må far søke om barnetrygden, når mor får den automatisk ved fødsel?

– Det er et godt spørsmål. Når barn fødes i Norge av en kvinne bosatt i Norge, er det en svært høy sjanse for at alle vilkårene for barnetrygd er oppfylt. Derfor er det automatisert, svarer Brauer.

Han sier at Navs tolkning av regelverket og deres faste praksis er at barnetrygden ikke automatisk kan overføres til far.

– Det er lovgiver som har tatt standpunkt til når det kan skje automatisk, fastslår han.

– Er det så vanlig at far ikke fortsetter å bo med barna?

– I tilfeller der far og mor har vært gift frem til mor går bort, er det en høy sjanse for at barna fortsatt bor med far.

Martin Brauer i Nav sier at lovgiver har tatt standpunkt til når utbetaling av barnetrygd kan skje automatisk.

Ifølge Brauer kan situasjonen imidlertid ofte være mer uoversiktlig.

– Familielivet er ikke alltid tradisjonelt eller lett å lese ut av registerdata, særlig når en familie er i krise. Det å ha foreldreansvar gir ikke rett på barnetrygd. Det handler om hvor barnet bor, sier han.

Brauer sier imidlertid at han ser at ordningen kan virke unødvendig byråkratisk og tungrodd i enkelte situasjoner.

– Dette forstår vi særlig der en langt smidigere tilnærming kunne vært til stor hjelp for den etterlatte forelderen.