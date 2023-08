Flomtoppen trolig nådd i Mjøsa, Øyeren og Glomma

– Skuldrene er nok i ferd med å senke seg hos dem som er rundt Glommavassdraget, sier hydrolog.

Flomtoppen er trolig nådd i Mjøsa, her fra Gjøvik, som er hardt rammet. Vis mer

13.08.2023

Flomtoppen er trolig nådd i Mjøsa, Øyeren og Glomma, ifølge NVE. Flomvarselet for Glomma nedenfor samløpet med Vorma nedjustert fra rødt til oransje nivå

Flere evakuerte i Ringerike får flytte hjem.

Strømsåstunnelen er stengt i begge retninger på ubestemt tid.

Farevarsel senket for deler av Glomma. Fortsatt rødt nivå for deler av Drammensvassdraget.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) besøker flomutsatte områder.

Flomtoppen trolig nådd flere steder

Den største dramatikken rundt Glomma er nok forbi, sier hydrolog ved Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) Sjur Kolberg til Aftenposten.

– Skuldrene er nok i ferd med å senke seg hos dem som er rundt Glommavassdraget. Vi regner med at regnet som er varslet, mest sannsynlig ikke treffer Glomma i så stor grad, sier Kolberg til Aftenposten.

Kolberg tror den aller nederste delen av Glomma kan stige med et par centimeter til, men at det verste nå er over for området. Varselet er senket til oransje nivå søndag ettermiddag.

Vannstanden i Mjøsa steg noe natt til søndag. Den høye vannstanden i vil trolig gå ned igjen utover søndagen og mandagen.

Også vannstanden i Øyeren har steget noe i løpet av natten, men her er mest sannsynlig også flomtoppen nådd.

Dermed er det verste trolig over for Glomma, Øyeren og Mjøsa.

Selv om flomtoppen ser ut til å være nådd flere steder, er vassdragene fortsatt sårbare for mer regn, understreker NVE.

NVE håper flomtoppen er nådd også i Hønefoss. Vis mer

Tyrifjorden fortsetter å stige

Tyrifjorden og Randsfjorden følges nøye med på, der det er utstedt rødt farevarsel. Vannstanden i Randsfjorden holder seg stabilt, mens Tyrifjorden fortsetter å stige. Innsjøen er varslet å ha sin høyeste verdi på mandag, sier Kolberg.

Det er meldt noe byger over Tyrifjorden mandag.

– Med det nye været som kommer, kan vi ikke si at vi har helt kontroll, og heller ikke de som regulerer Drammenselva.

Deler av Drammensvassdraget er senket til oransje nivå søndag. En annen del beholder rødt nivå.

Jordskredvarsel opprettholdes på gult nivå, og er utvidet til også å gjelde kommunene nord i Innlandet. Her kan du se varslene for flom og jordskred.

Tunnel stengt i begge retninger

Søndag morgen er Strømsåstunnelen mellom Mjøndalen og Drammen sentrum stengt i begge retninger på grunn av flom.

Årsaken er vannmengden på veien gjennom Mjøndalen og fare for vannplaning ved høy hastighet, opplyser sentralen til NRK.

Det er uvisst når tunnelen på E134 kan åpne igjen.

Flere evakuerte i Ringerike får flytte hjem

Beboerne på 27 adresser i Ringerike kommune får flytte hjem igjen søndag. Vannstanden i elven Sogna har sunket betraktelig, opplyser kommunen.

Søndag formiddag har politiet besluttet opphør av evakueringen for utvalgte adresser i Drolshammar, skriver NRK. Det gjelder 27 adresser.

– Ringerike kommune jobber kontinuerlig med å vurdere områder hvor det er trygt å flytte tilbake. Vannstanden i Sogna har sunket betraktelig, og geologer har vurdert erosjon langs elven. Det er ikke observert vesentlig erosjon, skriver Ringerike kommune i en SMS til innbyggerne.

Lørdag opphevet politiet og kommunen evakueringen av over 100 boliger. Beredskapsledelsen i kommunen jobber parallelt med akutte hendelser og opphør av evakueringer.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) besøker søndag Sør-Aurdal, Nordre Land og Nesbyen kommuner. Alle de tre kommunene har vært utsatt for flom eller ras den siste uken. Tidligere denne uken var hun i Mjøndalen. Vis mer

Mehl besøker flomutsatte områder

I dag besøker justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) tre flomrammede kommuner på Østlandet.

– Det er viktig at folk blir hørt, sier hun til NTB.

– Ekstremværet Hans har rammet store deler av Sør-Norge, og vannet har ført til skader som har rammet utrolig mange mennesker i forskjellige bygder og byer, sier Mehl til NTB.

Mehl skal etter planen besøke administrasjonssentrene i kommunene Nesbyen, Nordre Land og Sør-Aurdal.

– Dette er steder hvor vi har sett dramatiske bilder, og folk som står igjen med opprydningsarbeid og store ødeleggelser i tiden fremover.

Nylig var Mehl på befaring ved Drammenselva.

Kronprins Haakon besøkte flomrammede Søndre Land i Innlandet lørdag. Han takket for innsatsen som er blitt gjort i bygda.

Hele E6 åpen igjen

Hele E6 mot Trondheim ble åpen igjen lørdag kveld, med omkjøringer enkelte steder. Også siste stengte del av riksvei 4 på Gjøvik ble åpen igjen lørdag morgen.

En rekke veier er blitt stengt som følge av flommen, men flere begynner altså bli åpne igjen for trafikk. Flere toglinjer er også berørt.