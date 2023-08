NVE: Flomtoppen trolig nådd i Mjøsa, Øyeren og Glomma

Flomtoppen er trolig nådd i Mjøsa, Øyeren og Glomma, opplyser NVE til NRK.

I Mjøndalen er det mye vann som oversvømmer veiene, blant annet E 134.

Publisert: 13.08.2023 Oppdatert: 13.08.2023 09:23

– Vannstanden i Mjøsa har steget litt i natt, men siden midnatt har den steget bare 1 centimeter. Vannstanden er der nå på 125,14 meter over havet, og det ser ut som den kulminerer på det, sier seniorrådgiver Erik Holmqvist i NVE til NRK.

Hittil har tunnelen bare vært stengt i vestgående retning. Nå er den også stengt østover mot Drammen. Det skriver Vegtrafikksentralen på X (Twitter) søndag morgen.

Søndag morgen er også Strømsåstunnelen stengt i begge retninger på grunn av flom. rsaken er vannmengden på veien gjennom Mjøndalen og fare for vannplaning ved høy hastighet, opplyser sentralen til NRK. Det er uvisst når tunnelen på E134 kan åpne igjen.

Tyrifjorden stiger

Det er fortsatt flomfare på rødt nivå for deler av Glomma søndag morgen, ifølge Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Deler av Drammensvassdraget ligger også på rødt nivå, men vil bli justert ned til oransje søndag. Fra torsdag av har vannstanden i Krøderen vært på vei ned. Lørdag formiddag går den også sakte nedover i innsjøen Sperillen, skrev Varsom klokken 12.00 lørdag. Glomma har sluttet å stige.

Tyrifjorden stiger fortsatt. Den er ventet å stige med 0,3 meter frem mot flomtoppen mandag. Beboere på 54 eiendommer ved Tyrifjorden og nedre del av Storelva i Ringerike fikk lørdag beskjed om å evakuere, ifølge NRK.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) besøker søndag Sør-Aurdal, Nordre Land og Nesbyen kommuner. Alle de tre kommunene har vært utsatt for flom eller ras den siste uken. Tidligere denne uken var hun i Mjøndalen.

Mehl besøker flomutsatte områder

I dag besøker justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) tre flomrammede kommuner på Østlandet.

Mehl skal etter planen besøke administrasjonssentrene i kommunene Nesbyen, Nordre Land og Sør-Aurdal.

Denne uken har store deler av Østlandet blitt rammet av ekstremværet Hans, som har ført til både flom, skred og store ødeleggelser. En rekke veier er blitt stengt som følge av flommen, og mange er blitt evakuert fra hjemmene sine. Flere toglinjer er også berørt.

Sentrum av Nesbyen ble fullstendig oversvømt. I Bagn i Sør-Aurdal ble et hus tatt av ras. Det førte til at beboere i 60 boenheter i boligfeltet ble evakuert. Dokkaelva gikk også tidligere i uken over sine bredder. Det førte til at blant annet store deler av Dokka camping ble helt oversvømt.

Riksvei 7 i Hallingdal er fremdeles stengt ved Nesbyen og Gol. Det er skiltet med korte omkjøringsruter på stedet.