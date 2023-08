Måtte rømme fra jordskred

Et jordskred kom rett mot huset til Bjørn (12) og moren Marit. Da var det bare å komme seg ut så fort som mulig.





Denne saken er skrevet for Aftenposten Junior og kommer på trykk 8. august.

Bjørn bor i Vistdal, en bygd i nærheten av Molde. Forrige søndag var han en tur på fjellet på formiddagen. Da han kom hjem, begynte det å hagle. Og så kom torden, lyn og regn.

Kjelleren ble fylt med vann. Bjørn gikk ned for å prøve å redde ting, blant annet PC-en sin, fra å bli våte. Da ropte mamma plutselig på Bjørn:

– Du må komme!

Dette er et av jordskredene som gikk like ved huset til Bjørn. Vis mer

Veldig redd

Hun snakket i telefonen med naboen, som sa at det var et jordskred på vei mot huset deres. De måtte komme seg ut så fort som mulig! Bjørn sprang ut i bare shorts og T-skjorte. Han rakk ikke engang å ta på seg skoene og hadde bare telefonen sin med seg.

De løp til nabogården for å vente. Etter en time så de et nytt jordskred.

– Jeg var veldig redd, sier Bjørn.

Det kom ambulanse-helikoptre og hentet dem og flere andre.

– Egentlig har jeg flyskrekk, men det tenkte jeg ikke over da jeg satt i helikopteret. Jeg så bare rundt meg i bygda for å se hva som hadde skjedd.

Slik så huset ut etter jordskredet. Vis mer

Fløy med helikopter

Vanligvis sykler Bjørn til skolen, men nå landet han med helikopter utenfor skolen, der han skal begynne i syvende klasse om noen uker.

Og der var det mange folk, både de som skulle hjelpe, og rundt 50 mennesker som var evakuert.

Alle som kunne, kom for å hjelpe til i Vistdal. Vis mer

Tenker på kattene

Bjørn og moren bor nå hos onkelen i nabobygda. Der har de det fint, men Bjørn tenker særlig på én ting: katten Ludvik.

– Vi har to katter. I går fikk mamma lov å reise til huset vårt med brannvesenet og hente Marsa, som bor inne. Det var godt å se henne igjen, for jeg var redd for at det hadde skjedd noe. Men Ludvik går fritt ute. Han klarer seg sikkert, men jeg er jo redd.

Ingen mennesker ble skadet av jordskredet. Bjørn og moren har nå fått lov til å flytte hjem til huset sitt.

Bjørn med katten Marsa. Vis mer

Familien har også høner. De klarte seg heldigvis bra ute. Vis mer

Dette er jordskred

Når det regner veldig mye på veldig kort tid, blir jorden full av vann. Hvis det skjer på et bratt sted, kan jord, stein og grus løsne og rase nedover. Det heter et jordskred.

Bør man være redd for jordskred?

– Nei. Det er mange jordskred hvert år i Norge. Men de aller fleste får ingen konsekvenser for mennesker, sier Odd Are Jensen.

Han jobber på Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) for å finne ut hvordan man kan forhindre skred-ulykker.

Vi har høye fjell og bratte fjellsider, men vi er også et land som er flinke på å finne ut hvor det er trygt å bo. Vis mer

Ane (9) og Tellef (7) ble superglade da de fikk se at Poppy var like hel. Vis mer

Hamsteren ble reddet

Familien til Ane (9) og Tellef (7) har et feriehus i Vistdal. Mens de var på fotballkamp, var dverghamsteren Poppy igjen i huset. Da kom jordskredet og traff huset. Etter to døgn fikk de gå inn og hente Poppy.

– Vi var så spente og ble superglade da vi så at hun var like hel! sier Ane og Tellef.