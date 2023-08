Seks år før Tretten bru kollapset, ble de varslet om at den kun tålte egen vekt. Likevel gikk den med full trafikk.

For ett år siden kollapset Tretten bru under lastebilen til Terje Brenden. Nå kan Aftenposten avsløre at norske myndigheter i seks år visste at broen knapt kunne bære egen vekt.

Lastebilfører Terje Brenden ble berget med helikopter da Tretten bru i Gudbrandsdalen kollapset. Brua gikk over Gudbrandsdalslågen. Vis mer

I et brev fra våren 2016 skriver Veivesenet til Vegdirektoratet at det er funnet store svakheter ved Tretten Bro.

Seks år senere klappet broen sammen og satte flere mennesker i akutt livsfare.

I brevet står det at enkelte punkter hadde en belastning på 211 prosent. Da Vegdirektoratet fikk den opplysningen, svarte de slik:

Utnyttelse på 211 prosent for Tretten bro betyr vel at den helt teoretisk bare har kapasitet for egenvekt?

Hva betyr det?

Når en bro belastes 100 prosent, betyr det at den bærer hva den maksimalt er dimensjonert for. Det inkluderer broens egenvekt, vekten av bilene på broen og en sikkerhetsfaktor.

Men når et punkt på en bro som Tretten bru belastes 211 prosent, vil den den i teorien ikke tåle å holde oppe stort mer enn sin egen vekt.

På Tretten bru fikk likevel trafikken gå som normalt i seks år frem til 15. august 2022. Da kollapset den under lastebilen til Terje Brenden.

– Det er alvorlig at de ikke tok ansvar allerede da. Det virker som en ulykke måtte skje før eller senere. Konsekvensene kunne blitt store, sier Brenden til Aftenposten snart ett år etter ulykken.

Flere biler var på broen da den kollapset. Vis mer

– Ingen kommentar

Hvordan kan en bro som teoretisk sett kun tåler sin egen vekt fortsatt holdes åpen?

I brevet står det at regionveisjefen tok avgjørelsen. Aftenposten har kontaktet Vegdirektoratet i forbindelse med arbeidet med denne saken.

Vegdirektoratet vil ikke uttale seg eller bidra til å opplyse saken.

De viser til en kommende rapport fra Havarikommisjonen.

Direktoratet omtaler også brevet som en kladd eller et notat. Selv om brevet er adressert til den daværende regionveisjefen, vil ikke direktoratet si noe om hvorvidt brevet nådde frem eller hvem som leste det tilbake i 2016. Brevet er også umulig å finne i arkivet, sier direktoratet.

Direktoratet har i stedet for å svare på spørsmålene fra Aftenposten, sendt en lengre redegjørelse. Den kan du lese nederst i saken.

Brodirektør fikk e-post

Men korrespondanse Aftenposten har tilgang til gir et innblikk i hva som skjedde videre i 2016.

I svaret fra saksbehandlerne står det at «Vegdirektoratet må informeres om dette på en grundig måte og muligens i ulike nivåer.»

Både brodirektøren og kontorlederen for kontroll og godkjenning blir derfor tilsendt dokumentasjonen samme dag, ifølge datostempelet på e-postene.

I et senere svar skriver saksbehandleren i Vegdirektoratet at avgjørelsen om broen skulle stenges eller ikke var tatt av regionveisjefen.

Noen dager senere kommer svaret: «Da oppfatter jeg deg dithen at Region øst anser broen som tilfredsstillende i forhold til gjeldende klassifisering (..)».

Etter den korte e-postutvekslingen tilbake i 2016, stopper korrespondansen.

Biltrafikken fortsetter å gå som normalt frem til neste brev, datert 15. august 2022. Da er det bare noen timer siden broen falt ned.

Gitt det veimyndighetene visste, hvorfor lot de det likevel lot det gå normal trafikk over broen i alle disse årene?

«Ingen kommentar», sier Vegdirektoratet.

Tungt overbelastet

Det opprinnelige brevet er ikke datert, men i teksten kommer det frem at det er skrevet i lys av at den lignende Perkolo Bru falt sammen i februar 2016. Første e-post om brevet er datert 4. juli samme år.

Brevet fra 2016 inneholder en tabell og en tegning som viser hvor belastningen er størst på Tretten bru.

Denne illustrasjonen av overbelastingen på Tretten bru ble sendt fra Vegvesenet i 2016 Overbelastningspunktene er tallfestet i prosent. På denne delen er overbelastningen fra 134% til 178% På denne delen av broen er overbelastningen beregnet til hele 211%

Over 20 punkter på broen har over 100 prosent utnyttelse. Flere punkter utnyttes opp mot 200 prosent, mens to punkter utnyttes 211 prosent.

Pressesjefen i Vegdirektoratet sier at de går ut ifra at tallet med 211 prosent var allment kjent i organisasjonen.

Beregningene i 2016 er gjort etter at en ny EU-standard var innført. Broen ble bygget før dette.

Det er uklart hvor brokollapsen startet. Vis mer

I brevet anbefaler Veivesenet at broen bør forsterkes i skjøtene. Det ble aldri gjort.

Overbelastningen de har beregnet i brevet, gjelder såkalt blokkutriving. Slik utriving er når treet rett og slett ryker i lengderetningen ved skjøtene. Eksperter har tidligere pekt på dette som den mest sannsynlige årsaken til at broen falt ned.

Her ser man eksempler på blokkutriving fra ruinene fra Tretten bru. Vis mer

I ruinene av broen så man en lang rekke slike utrivinger. Det er ikke endelig klart om blokkutriving var årsaken til at broen raste, eller om det utrivingen skjedde som konsekvens av at broen falt ned.

Det er ventet at Havarikommisjonen vil omtale det i deres rapport om ulykken den 15. august.

Mener ledelsen ikke så alvoret

Farevarselet kom seks år før kollapsen skjedde. Burde broen vært stengt allerede da?

Ja, mener Tormod Dyken. Han er pensjonert sjefingeniør for Vegdirektoratet.

– Sett i etterpåklokskapens klare lys så burde den jo vært stengt, men det er jo et svært drastisk tiltak som man gjerne vil unngå, sier han.

Dyken forteller at limtrebroene ofte har «skjulte reserver», altså at de kan bære litt mer enn beregningene viser. Men det er langt unna normalen at broer overbelastes slik Tretten bru ble over langt tid, sier han.

– Det er slett ikke vanlig. Utnyttelsen skal være under 100 % inklusive sikkerhetsfaktorer for både materialet og for lasten.

– Er det fare for at broen kan falle ned ved utnyttelsesprosent på 211?

– Ja, og det gjorde den jo, sier Dyken.

De fleste lignende trebroene i Norge er nå stengt inntil videre. Det er uklart hva som vil skje med disse.