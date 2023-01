Bane Nor og samferdselsministeren i hastemøte – snakker til pressen klokken 16

Follobanen er stengt etter få uker. Samferdselsministeren sier han er utålmodig for å finne feilen. Nå blir han orientert av Bane Nor-sjefen.

03.01.2023 15:05 Oppdatert 03.01.2023 15:34

Bane Nors konsernsjef Gorm Frimannslund sier til TV 2 at Bane Nor jobber for å åpne Follobanen før 1. februar. Tidligere har Bane Nor sagt at banen er stengt ut januar.

Da prestisjeprosjektet Follobanen åpnet i desember, var det visst ikke helt klart likevel. Etter få dager i drift, måtte banen stenges.

Tirsdag klokken 15 er Bane Nors Frimannslund kalt inn på teppet til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap). Der blir Nygård orientert om siste nytt rundt Follobanen. Med på møte er toppledere i Bane Nor, Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn.

Årsakene til stenging av banen er varmgang i returstrømsystemet returstrømsystemetStrøm fra kontaktledning over toget brukes i togsettet for å drive motorene. Deretter går strømmen ned i skinnene og inn i et eget returstrømanlegg. Dette går til videre til transformatorer og koblingshus.. Det skyldes en overbelastning. Hva som har forårsaket feilen, er ennå ikke kjent. Nygård sa mandag på NRK at han er utålmodig overfor Bane Nor.

Varmgang i returstrømanlegget førte til røykutvikling både i transformatoren ved Ski stasjon og inne i tunnelen. Årsaken er ennå ikke kjent.

Follobanen har kostet staten 37 milliarder kroner. Den ble åpnet med brask og bram 11. desember, men måtte stenge igjen etter kun åtte dager på grunn av varmgang i et elektrisk anlegg.

Det har vært usikkert når banen kan starte opp igjen, men Bane Nor har tidligere opplyst at den tidligst kan åpnes fra februar.

Samferdselsministeren sitter i ettermiddag i et møte med Bane Nor, Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn om saken. De skal møte pressen etter dette.

Både reisende og politikere er oppgitt over situasjonen. Pendlere fra Mysen, Moss og Ski-området må belage seg på alternative ruter for Follobanen. I første omgang til og med den 8. januar, og deretter an annen løsning etter 9. januar, skriver Østlandets Blad.