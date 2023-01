Samferdselsministeren: Ønsker ekstern granskning av kaoset rundt Follotunnelen.

Follobanen ble varslet om risiko før de åpnet. Nå varsler de garantisak. Samferdselsministeren er bekymret.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård møtte pressen etter møtet med Bane Nor.

03.01.2023 15:05 Oppdatert 03.01.2023 17:11

Follobanen måtte stenges etter kort tid i drift. Årsaken var varmgang i returstrømsystemet returstrømsystemetStrøm fra kontaktledning over toget brukes i togsettet for å drive motorene. Deretter går strømmen ned i skinnene og inn i et eget returstrømanlegg. Dette går til videre til transformatorer og koblingshus..

Nå vet vi årsaken: Systemet var underdimensjonert.

Sjefen visste ikke om kritikken før nylig

Dette systemet ble det stilt spørsmål om av konsulenter i Norconsult Norconsultrådgivende ingeniørselskap så sent som i høst, få måneder før åpning. De lagde en rapport på oppdrag av Bane Nor. Uten at toppsjefen i Bane Nor visste det.

Til tross for Norconsults kritikk, vant underleverandøren Cowi Cowirådgivende ingeniørselskap frem med sin løsning. Banen ble åpnet. Og det gikk galt.

– Gjennomgangen som Norconsult har gjort, ble jeg gjort kjent med først helt nylig, sier Bane Nors konsernsjef Gorm Frimannslund til Aftenposten.

Nå tror Frimannslund at Follobanen kan åpnes igjen før 1. februar.

– Jeg forventer at de leverer

Tirsdag klokken 15 var Frimannslund kalt inn på teppet til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap). Med på møte var toppledere i Bane Nor, Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn.

– Det har kommet frem informasjon som bekymrer meg. Jeg har bedt om en ekstern granskning og gjennomgang av dette, sier Nygård.

Han forteller videre at han er lovet fra Bane Nors side at de jobber for en gjenåpning av Follobanen i løpet av januar.

– Jeg forventer at de leverer på det, sier Nygård.

Garantisak

Det er jordingsanlegget jordingsanleggetElektriske anlegg og utstyr må jordes for å unngå farlige situasjoner om strømmer kommer på avveie. som tar seg av returstrømmer, som har være underdimensjonert. Nå må skjøter byttes ut og anlegget designes på nytt.

– Er det ikke en skrivebordsøvelser å regne ut hvor mye returstrøm togene genererer og som systemet må dimensjoneres etter?

– Dette er en garantisak vi kommer til å ta opp med vår totalentreprenør, svarer Frimannslund.

Totalentreprenør er Acciona Ghella (AGJV).

– Har leverandøren sittet med informasjon hvor kraftig anlegg som kreves for å ta imot alle returstrømmene, men valgt en annen løsning?

– Det blir veldig teknisk og detaljert. Vi har en garantisak overfor vår leverandør. Dette skulle vært dimensjonert riktig i forhold til returstrømmene som er planlagt å gå i systemene.

– Jeg har ansvaret

– Dere var vel klar over at Norconsult stilte spørsmål før dere klippet snoren?

– Vi har gjort grundige vurderinger underveis. Nå viser det seg at vi burde gjort ytterligere vurderinger.

– Hvem har ansvaret for feilen?

– Jeg har det overordnede ansvaret for det som skjer i Bane Nor. Det hviler på mine skuldre.

Aftenposten har spurt minister Nygård hva byggefeilen forteller oss om styringen av prosjektet.

– Det er nettopp det som gjør meg bekymret. Derfor er det riktig med en ekstern granskning, sier han.

Varmgang i returstrømanlegget førte til røykutvikling både i transformatoren ved Ski stasjon og inne i tunnelen. Årsaken er ennå ikke kjent.

Stengt etter åtte dager

Follobanen har kostet staten 36,8 milliarder kroner. Den ble åpnet med brask og bram og kongelig besøk 11. desember, men måtte stenge igjen etter kun åtte dager.

Det har vært usikkert når banen kan starte opp igjen, men Bane Nor jobber for å åpne den igjen i løpet av januar.

Både reisende og politikere er oppgitt over situasjonen. Pendlere fra Mysen, Moss og Ski-området må belage seg på alternative ruter for Follobanen. I første omgang til og med den 8. januar, og deretter an annen løsning etter 9. januar, skriver Østlandets Blad.

DSB krever svar fra Bane Nor

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har også bedt Bane Nor om en rapport om problemene på Follobanen.

– Vi har bedt om å få en rapport fra Bane Nor om hendelsen, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB til TV 2.

Follobanen er et stort prestisjeprosjekt som det har vært jobbet med i mange år.

– Vi har også vært i kontakt med Statens jernbanetilsyn for å koordinere oppfølging av hendelsen. Vi er imidlertid avhengig av rapporten fra Bane Nor for å vurdere eventuelle oppfølgingspunkter, tilføyer Ly til kanalen.