Ola Borten Moe går av som statsråd og nestleder

Statsråd Ola Borten Moe (Sp) går av i kjølvannet av aksjesaken som ble kjent fredag. Moe går også av som nestleder i Senterpartiet og tar ikke gjenvalg.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) sier han går av som statsråd og nestleder under pressekonferansen fredag ettermiddag. Vis mer

Saken oppdateres.

Forsknings- og høyere utdanningsministeren kalte inn til pressekonferanse fredag ettermiddag. Der kunngjorde han sin avgang.

Moe går også av som nestleder i Senterpartiet og tar ikke gjenvalg til Stortinget om to år.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) holder pressekonferanse litt senere i kveld.

Fredag innrømmet Ola Borten Moe overfor E24 brudd på regjeringens habilitetsregler og regjeringens retningslinjer for aksjehandel etter kjøp av aksjer i Kongsberg Gruppen i januar.

– Reaksjonene gjennom dagen har vært omfattende og stor, sier Moe på pressekonferansen.

Han legger til at han har snakket med Støre om sin avgang.

– Vi har sammen kommet frem til at det var en riktig konklusjon, sier Moe.

Også SP-leder Trygve Vedum Slagsvold deltok i samtalen.

Ønsket å bli sittende

Moe sa tidligere på ettermiddagen, men gjorde så helomvending. Moe legger ikke skjul på at denne helomvendingen kom etter samtaler med statsminister Støre i ettermiddag.

– Jeg skjønner nå at denne situasjonen ikke er forenlig med å være statsråd på noe politisk område, sier Moe.

– Jeg trodde frem til i dag at det ville være mulig å gjenopprette tilliten. Både fordi sakens kjerne er som den er, og det skulle være mulig å rydde opp i det som er en alvorlig feil. Så har dagen i dag vist at det ikke var håndterbart.

Flere av spørsmålene fra journalistene handlet akkurat om hans ønske om å fortsette som statsråd.

– Alle sakene har sin egen dynamikk. Det har også denne saken hatt. Jeg hadde håpet at det var mulig å gjenopprette tilliten. Og så har vi sammen kommet frem til denne avgjørelsen i dag.

Økokrim har tidligere på dagen at de vil undersøke saken. Dette med tanke på om hvorvidt det er snakk om såkalt innsidehandel. Det mener Moe er helt naturlig.

Kontrakt til 2,6 milliarder

Kort tid etter aksjekjøpet annonserte regjeringen at de ville inngå en kontrakt om kjøp av ammunisjon for inntil 2,6 milliarder kroner fra Nammo, som er deleid av Kongsberg Gruppen. I mellomtiden satt Moe i et regjeringsmøte hvor kontrakten ble diskutert.

Saken har vakt sterke reaksjoner. Flere stortingspartier har bedt om Moes avgang. Selv har Moe inntil nå sagt at han ønsker å fortsette. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har vært tause om saken.

Kontrollkomiteen på Stortinget har varslet behandling av saken. Økokrim kommer til å undersøke saken for å se om det er behov for å starte en etterforskning.