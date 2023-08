Statsrådens hastetiltak imponerer ikke ledere i barnevernet

Regjeringen prøver å løse kapasitetskrisen i barnevernet med en ny plan. To av tiltakene er spesielt problematiske, mener barnevernsleder.

Barnevernsledere varslet om kapasitetskrise tidligere i sommer. Nå har barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) lagt frem tiltak. Vis mer

Til enhver tid venter omtrent 200 barn og unge i Norge på plass i fosterhjem. Når det kommunale barnevernet ikke har plass, må Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) bistå med å finne plass. Det har de ikke kapasitet til.

Dermed bryter de bistandsplikten bistandspliktenBufetat har plikt til å bistå barnevernstjenesten med plassering av barn utenfor hjemmet. Plikten inntrer på anmodning fra kommunen og innebærer at Bufetat skal finne frem til et egnet fosterhjem eller en egnet institusjonsplass til det enkelte barn. For å oppfylle bistandsplikten må Bufetat til enhver tid ha et tilgjengelig og tilstrekkelig differensiert tiltaksapparat.. Denne plikten ble brutt 16 ganger bare i juli, opplyser Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Den ansvarlige ministeren kommer nå med hastetiltak.

Slik skal de unngå lovbrudd

Tidligere i sommer sendte alle barnevernsledere i gamle Buskerud fylke et felles varsel til myndighetene.

De fryktet for barn og unges liv og helse.

Aftenposten kunne da melde at Bufetat hadde brutt den lovfestede bistandsplikten 60 ganger siden høsten 2022.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe avbrøt ferien for å finne løsninger på krisen.

Nå har Barne- og familiedepartementet (BFD) lagt frem en rekke tiltak for å bøte på kapasitetsmangelen.

«Tiltakene skal sikre at barn og unge blir ivaretatt. Målet er at brudd på bistandsplikten ikke skal skje», skriver barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) i en e-post til Aftenposten.

Tiltakene innebærer blant annet:

Å utnytte eksisterende plasser i både offentlige, ideelle og private institusjoner.

Bedre dialog mellom staten og det kommunale barnevernet.

Øke muligheten til dispensasjon fra kompetansekravet hos ansatte ved institusjonene.

Toppe forteller også at kapasiteten skal økes med 30 plasser på kort sikt. Det skal skje i samarbeid med statlige, ideelle og kommersielle aktører.

På lang sikt skal de statlige institusjonene øke kapasiteten. Det skal skje ut fra behovene i Bufetats regioner.

Men barnevernslederne er ikke fornøyde med planen.

Barnevernsleder: Vagt og uforståelig

– Det er vanskelig å forstå konkret hva de mener. Og flere av tiltakene de foreslår, har vi allerede testet med liten effekt, sier Kaja Solbakken Bjerke.

Hun er leder for Midt-Buskerud barnevernstjeneste og snakker på vegne av lederne i gamle Buskerud fylke.

Kaja Solbakken Bjerke mener tiltakene fra barne- og familieministeren ikke er nok for å bøte på krisen. Vis mer

Bjerke tror ikke tiltakene er nok for å løse krisen. Hun mener at det er spesielt to av tiltakene er problematiske:

Å løsne på kompetansekravet hos ansatte.

Å blande ungdommer med ulike utfordringer i samme institusjon.

Kommunene hadde ikke fått tiltaksoversikten fra departementet før de fikk den formidlet av Aftenposten. Dette til tross for at flere punkter i brevet legger vekt på bedret dialog mellom stat og kommune.

– De skriver at de vil ha en bedret dialog, men det er vanskelig å få til utover i enkeltsaker. Brevet er politisk formulert og lite konkret, mener Bjerke.

Hun syns det er positivt at regjeringen tar saken på alvor, men mener utfordringene ikke kan løses på en enkel måte.

Statsråden er uenig i kritikken

Kjersti Toppe deler ikke Bjerkes bekymringer. Hun mener begge tiltakene kan øke kapasiteten i barnevernet.

«Dette kan bidra til at flere barn kan få et trygt institusjonstilbud når de trenger det», skriver hun.

Toppe forventer at Bufdir følger opp tiltakene. Og at Bufetats regioner sørger for tett dialog med kommunene.