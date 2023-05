Dette er politiets teorier etter den ville taxiferden

Teknisk feil eller brukerfeil er hovedhypotesene, oppgir politiet. Nå vil de hente inn data fra Tesla.

(Bergens Tidende): I saken om drosjesjåføren som er siktet for uaktsom kjøring i sentrum av Bergen i helgen, opplyser politiet at de fortsatt etterforsker og har to hovedhypoteser: teknisk svikt eller brukerfeil.

Drosjen smadret uteserveringen på utestedet Lille i Torggaten, passerte Den blå steinen, kjørte ned en sikkerhetsstolpe, traff trappene og fløy bokstavelig talt inn på Torgallmenningen, der den kolliderte med en Narvesen-kiosk, skriver Bergens Tidende.