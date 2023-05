Norske tiåringer leser dårligere enn i 2016. På ett felt scorer norske barn dårligst.

Leserferdigheten til norske tiåringer er blitt dårligere. Dobbelt så mange leser på laveste nivå som i 2016. Og på ett felt skårer norske barn lavest i en stor internasjonal undersøkelse.

Norske tiåringer leser dårligere enn før. Negangen er den samme i stort sett hele verden.

16.05.2023 10:00

– Det er ikke bra at leseferdighetene blant barna synker, og det bekymrer meg. God leseforståelse er viktig for elevenes skolegang og videre utvikling. Denne negative utviklingen skal vi snu, skriver kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Hun har nettopp mottatt resultatene fra en internasjonal undersøkelse om barns leserferdigheter. Den viser at leserferdighetene til norske femteklassinger går i feil retning:

Norske elever ligger fortsatt godt over det internasjonale snittet

Men de leser dårligere enn i 2016.

De har hatt størst nedgang av de nordiske barna. Men nedgangen er ikke vesentlig større enn i Finland

En av fem skårer på lavt mestringsnivå eller under. Dette er dobbelt så mange som i 2016.

Jenter leser fortsatt bedre enn gutter, men forskjellen har ikke økt.

Resultatene kommer frem i undersøkelsen PIRLS. 7000 norske femteklassinger deltok i undersøkelsen, som ble gjort i 2021.

Fakta Dette er undersøkelsen PIRLS 2021 (Progress in International Reading Literacy Study) kartlegger og sammenligner leseferdighetene til elever rundt 10-års alder. I Norge deltar elever i 5.trinn Over 7000 norske elever har deltatt i studien. PIRLS-undersøkelsen består av lesehefter med tekster og oppgaver. Den har også spørreskjemaer til elever, foresatte, lærere og skoleledelsen. Internasjonalt deltok over 400.000 elever. Kilde: Kunnskapsdepartementet Vis mer

Direktør i Utdanningsdirektoratet Morten Rosenkvist ser også med bekymring på nedgangen.

– Dette er alvorlig. Lesing er den viktigste byggesteinen i opplæringen, og mangler du grunnleggende leseferdigheter blir det vanskelig å lære i alle fag, sier hun.

Hun sier Utdanningsdirektoratet nå vil se på hvordan de best kan støtte skolene i å snu utviklingen.

Men hva er årsakene til at ferdighetene faller?

Pandemi og digitalisering

Forskerne bak PIRLS antar at nedgangen i leseresultater hos stort sett alle land kan ha sammenheng med at undersøkelsen ble gjennomført under pandemien.

Økningen i digitale løsninger i skolen kan også ha påvirket lesingen. I Norge svarte for eksempel 87 prosent av lærerne at skolen gir hver elev en digital enhet. Dette er en stor økning fra 2016, da bare 13 prosent av lærerne svarte det samme.

Forskerne bak den norske rapporten understreker at resultatene må tolkes med noe varsomhet til man har gjort nærmere analyser.

– Barna bruker stadig mer tid på skjerm både på skolen og hjemme, og mindre tid på papirbøker. Skal vi styrke lesingen, må vi tenke mer helhetlig, sier Brenna.

Hun sier det ikke holder å bare se på det lærerne og skolene gjør i klasserommet. Hun sier regjeringen allerede er i gang med flere grep:

De har satt av mer penger til skolebibliotek og skolebøker. Det er satt i gang en ny leselyststrategi. I tillegg har regjeringen satt ned et utvalg som ser på norske barns skjermbruk.

Undersøkelsen viser at de norske elevene leser på samme nivå som de danske, men noe svakere enn elevene i Finland og Sverige.

På ett område skårer norske barn dårlist av samtlige land på undersøkelsen: Leseglede.

Kun 13 prosent av norske elever sier det liker å lese godt, mens det internasjonale gjennomsnittet ligger på 42 prosent. Færre elever leser på fritiden i 2021 enn i 2016.

Saken oppdateres.