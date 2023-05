Siktet for uaktsom kjøring etter vill ferd gjennom Bergen sentrum

– Jeg er glad det ikke skjedde da 200 gjester sto utenfor.

Bil på torgallmenningen





13.05.2023 10:31 Oppdatert 13.05.2023 13:54

(Bergens Tidende): – Det var en sjokkartet opplevelse.

Jonas Olsen satt på balkongen på Hotel Norge med venner da de hørte et smell og bråk i Torggaten.

På gaten under dem smadret en taxi uteserveringen på Lille, før den i høy hastighet passerte Den blå steinen, kjørte ned sikkerhetsstolpen, traff trappene og fløy inn på Torgallmenningen, skriver Bergens Tidende.

– Vi reiste oss opp, og jeg fisket frem telefonen. Alt skjedde så raskt.

– Det var vanskelig å ta innover seg hva som skjedde. Det første vi tenkte på var om det gikk bra med sjåføren, og om noen ble skadet. Men det virket heldigvis ikke slik.

Siktet for uaktsom kjøring

I en pressemelding skriver politiet at sjåføren er siktet for uaktsom kjøring.

De skriver videre at det er for tidlig å si noe om årsak til kræsjet:

– Politiet etterforsker hendelsen og jobber ut ifra flere hypoteser. En av disse er teknisk svikt på kjøretøyet, skriver operasjonsleder Dan Erik Johannessen.

Politiet har tidligere fortalt BT at sjåføren selv antydet at det hadde skjedd en teknisk svikt da de snakket med han like etter hendelsen.

Utestedet Lille har fått store skader på sin uteservering.

Han forteller også at politiet har snakket med sjåføren på Haukeland sykehus i dag.

Det var kl. 04.41 i natt at politiet fikk melding om den dramatiske ferden ned Torggaten og inn mot Den blå steinen.

– Hastigheten var så stor at da han kjørte forbi Den blå steinen og traff steinene mot neste platå inn mot Torgallmenningen, føk den opp i luften og landet bort mot Narvesen-kiosken, fortalte operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt i morgentimene.

Store skader på uteservering

Uteserveringen til utestedet Lille i Torggaten ble smadret av bilen. Da BTs journalist var på stedet i morgentimene, holdt to ansatte på å rydde.

– Jeg er glad det ikke skjedde da 200 gjester sto utenfor, sier en av dem til BT.

Hele uteserveringen var smadret. I morgentimene lørdag jobbet de ansatte med å rydde opp.

De to hadde akkurat kommet hjem fra fredagsskiftet da de fikk melding om at uteserveringen var ødelagt.

– Vi så først ikke at noe annet var skjedd, før vi etter hvert fikk øye på bilen som sto nede ved Torgallmenningen. Da var politiet og ambulansen allerede på plass.

De to ansatte regner med å måtte rydde en god stund til.

– Det er hull tvers gjennom vinduet.

Politiet snakket kort med føreren, en mann i 40-årene, på stedet, før han ble hentet av ambulanse. Blodprøve er rutinemessig tatt og politiet har tatt beslag i bilen.