Tirsdag starter rettssaken etter knivangrepene på Kiwi

17. januar: Anne Hennum fra Lier utenfor Drammen står ved kassen i Kiwi-butikken i Møllergata i Oslo for å betale for noen matvarer da hun plutselig kjenner det hun beskriver som et hardt slag i ryggen.

Da hun snur seg, møter hun blikket til en tynn, ung mann. Han holder fortsatt i kniven som sitter i ryggen hennes.

Hun dytter ham hardt vekk, og bevegelsen fører til at han trekker bladet ut av kroppen hennes. Da snur han seg og går til angrep på en mann. Men i motsetning til Anne Hennum er mannen forberedt og i stand til å forsvare seg. Det ender med at han klarer å komme seg uskadet unna.

Hennum blir ligger på bakken med blodet strømmende fra et 12 cm dypt knivstikk og punktert vene. Hun blir operert og lagt i koma over flere døgn.

Kom med buss fra Russland

Politiet pågriper den unge russeren kort tid etterpå, uten dramatikk. Det viser seg at det er en mann som hadde fylt 20 år bare åtte dager før ugjerningen. Han er fra Basjkortostan, en republikk med rundt fire millioner innbyggere i Ural, sør i Russland.

20-åringen hadde fått pass kort tid tidligere, fløyet til Stockholm og tatt buss over grensen til Oslo.

PST overtok saken og etterforsket den som et terrorangrep. Under sine første forklaringer skal 20-åringen ha sagt at han kom til Norge for å drepe flest mulig. Han skal ha sagt at han er muslim, og at kristne begår synd og derfor fortjener å dø.

Han skal også ha sagt at han valgte Norge fordi han var provosert over velstanden her. Men han skal også ha sagt at han reiste videre til Norge fordi han ikke fikk kjøpe kniv i Sverige. I Oslo fikk han kjøpe to stykker.

Psykotisk

20-åringens forsvarer, advokat Ola Lunde, slo fast allerede i det første fengslingsmøtet at hans klient var farlig og ikke burde løslates. Lunde gjør det klart at tiltalte ikke erkjenner straffskyld. 20-åringen er diagnostisert som schizofren.

– Han vil neppe forklare seg i retten, sier Lunde.

Det betyr i så fall at aktor etter all sannsynlighet vil lese opp fra forklaringene tiltalte har avgitt til PST.

Tiltalen er tatt ut av Det nasjonale statsadvokatembetet og har følgende ordlyd: «(...) for i psykotisk tilstand å ha (...) forsøkt å drepe en annen». Påtalemyndigheten legger ned påstand om å dømme 20-åringen til tvungent psykisk helsevern.

Det forutsettes dessuten at 20-åringen kan bli møtt med krav om å betale erstatning og oppreisning til de to fornærmede.