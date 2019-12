Abiy: – Fredsarbeidet er min største oppgave

– Fredsprisen er en oppmuntring til å gjøre enda mer i arbeidet for fred. Det er fint å få anerkjennelse, men det er også vanskelig å ta på seg ansvaret som følger med, i og med at fredsarbeidet er den største oppgaven som står foran meg etter at jeg tok over som statsminister, sa Abiy Ahmed på en pressekonferanse onsdag morgen.

Pressekonferansen ble holdt i statsministerboligen etter et kort møte mellom Abiy og statsminister Erna Solberg.

Abiy er tildelt årets fredspris fordi han greide å slutte fred med nabolandet Eritrea i løpet av sitt første halvår som statsminister, etter flere tiår med konflikt, og fordi han satte i gang demokratiseringen i Etiopia.

– Å skape fred krever alltid stor innsats. Mitt mål er at arbeidet for fred vil fortsette på begge sider, og jeg vil fortsette å jobbe for fred både i vårt land og i vår region, sa Abiy.

Under pressekonferansen fremhevet både Solberg og Abiy samarbeidet mellom Norge og Etiopia. Den etiopiske statsministeren kom også med en invitasjon til den private sektoren i Norge til å investere i Etiopia

– Med en ung og dynamisk befolkning er Etiopia klar til å få ut potensialet vårt i nøkkelområder som industri, gruvedrift, landbruk og turisme, sa Abiy.

Under pressekonferansen takket også fredsprisvinneren statsminister Solberg, kongefamilien og Nobelkomiteen for deres gjestfrihet.

– Vi har hatt tidenes beste program i Oslo, sa han.