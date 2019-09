De 67 pågrepne på Minnesund er sendt ut

– Alle er blitt bort- eller utvist på grunn av ulovlig opphold. Fredag, lørdag og søndag ble 52 av dem uttransport og de resterende 15 uttransporteres mandag, sier leder for felles enhet for utlending og forvaltning i Øst politidistrikt, Eli Fryjordet, til NTB mandag ettermiddag.

Pågripelsene skjedde på Oslo Airport Motel på Minnesund. De pågrepne forklarte i avhør at formålet med reisen var å arbeide, noe de ikke hadde visum eller tillatelse til.

– Vi fikk melding om at det skulle oppholde seg utenlandske statsborgere på Oslo Airport Motel og ønsket å kontrollere om de hadde lovlig opphold i Norge, sa politiadvokat Thor Larsen i Øst politidistrikt til NTB torsdag.

De utsendte er kvinner og menn i alderen 20 til 50 år. De fleste kommer fra Kasakhstan, seks personer er fra Kirgisistan og to er fra Russland.

– Vi har sett på disse sakene i forhold til øvrige straffbare forhold, og det er foretatt avhør opp mot det. Så langt er det ikke funnet noe andre straffbare forhold, men det jobber vi videre med, sier Eli Fryjordet.

Enhetslederen sier videre at hun ikke tidligere har vært involvert i et så stort antall personer i en enkelt kontroll av denne typen og berømmer særlig Politiets utlendingsenhet for godt og tett samarbeid.