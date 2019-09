Togstopp ved Ski stasjon etter knivstikking - person skal være alvorlig skadet

Saken oppdateres.

Onsdag klokken 16.52 fikk politiet melding om en knivstikking i Gamleveien i Ski. Offeret ble stukket i ryggen og er sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader.

Politiet melder om at to gjerningspersoner, en mann og en kvinne, er observert syklende fra åstedet:

To gjerningspersoner har syklet fra stedet. En mann og en kvinne, Mannen er beskrevet som skjeggete og er iført lue — Politiet i Øst (@politietost) September 25, 2019

Gjerningspersonene ble sett flyktende i retning Ski stasjon. Det gjør at hendelsen får konsekvenser for kollektivtrafikken.

Det er nå ikke er mulig å gå av eller på tog ved stasjonen. Det er av frykt for at gjerningspersonene skal komme seg inn på et tog, opplyser operasjonsleder i Øst politidistrikt, Ronny Årstein til Aftenposten.

– Hvor lenge vil det være stopp på stasjonen?

– Det vurderer vi fortløpende. Vi må snakke med vitner. Og om de forteller at de har forsvunnet i en annen retning, er det ingen grunn til å holde igjen lenger enn vi må.