Tre personer pågrepet etter knivstikking ved Ski stasjon, én alvorlig skadet

Onsdag klokken 16.52 fikk politiet melding om en knivstikking på Finstad i Ski. Offeret ble stukket i ryggen og er sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader.

Klokken 17.32 rapporterte politiet om at de hadde pågrepet tre personer på Ski stasjon som kan knyttes til knivstikkingen.

Aftenpostens reporter på stedet var vitne til at en av de pågrepne ble ført inn i en politibil.

– Hun var tydelig opprørt, og politiet snakket lenge med henne for å få henne til å bli med frivillig, rapporterer han.

Før kvinnen ble fraktet til arresten, ble hun iført en hvit overtrekksdrakt. Politiet bruker slike for at eventuelle spor som sitter på klærne, ikke skal forsvinne i løpet av transporten.

Hans O. Torgersen

– Skjedde på offentlig sted

Et øyenvitne på stedet forteller til Aftenposten at knivstikkingen skal ha skjedd et stykke ned i Gamleveien. Da offeret nærmet seg Kiwi-butikken i området, oppfattet et vitne hva som hadde skjedd og varslet politiet.

– Knivstikkingen skjedde på offentlig sted i en boliggate. Fornærmede er kjørt til sykehus med alvorlig skader. Vi fikk raskt lokalisert tre personer som er pågrepet og på vei til arrest, oppsummerer innsatsleder Arve Hermansen overfor Aftenposten kl. 17.58.

Politiet meldte først at to gjerningspersoner, en mann og en kvinne, var observert syklende fra åstedet. Vitneforklaringer gjorde det klart at det var snakk om tre gjerningspersoner.

To gjerningspersoner har syklet fra stedet. En mann og en kvinne, Mannen er beskrevet som skjeggete og er iført lue — Politiet i Øst (@politietost) September 25, 2019

Hans O. Torgersen

Leteaksjonen er avsluttet

Etter pågripelsene leter ikke politiet etter flere gjerningspersoner, men det gjenstår fortsatt avhør og tekniske undersøkelser.

– Det kan jo tenkes at noen har tatt video eller bilder i forbindelse med hendelsen. Da er det ønsket at de kontakter politiet i Ski, sier Hermansen.

Innsatslederen forteller gjerningspersonene er to menn og én kvinne i alderen 30–50 år. Det er imidlertid for tidlig å si noe om det var et tilfeldig offer, eller om offeret og gjerningspersonene kjenner hverandre.

– Eventuelle relasjoner mellom fornærmede og de siktede har jeg ikke kjennskap til, sier Hermansen.

Politiet har heller ikke oversikt over relasjonen mellom de tre fornærmede, men de både observert sammen ved åstedet og pågrepet sammen.

Togstopp på stasjonen

Gjerningspersonene ble sett flyktende i retning Ski stasjon. Det gjorde at hendelsen fikk konsekvenser for kollektivtrafikken.

Det var ikke mulig å gå av eller på tog ved stasjonen. Det var av frykt for at gjerningspersonene skulle komme seg inn på et tog, opplyste operasjonsleder i Øst politidistrikt, Ronny Årstein til Aftenposten.

Etter pågripelsene kom imidlertid togtrafikken i gang igjen.