Undersøkelse: Norske journalister mindre venstreorienterte enn svenske

Det er Norske Mediedager i Bergen som står bak undersøkelsen som er gjennomført av Respons Analyse, skriver Klassekampen.

– Hvis vi ser nærmere på hvordan svarene er distribuert, ser vi at 21 prosent av norske journalister plasserer seg til høyre på den politiske skalaen. I Sverige er det bare 12 prosent som plasserer seg til høyre for midten, sier medieviter og fagansvarlig for undersøkelsen, Erik Knudsen, til avisen.

For at funnene skal bli lettere å sammenligne, har forskerne bedt journalistene plassere seg selv på en politisk skala fra venstre til høyre. Den viser at norske journalister ser mot venstre. På en skala fra 0-10, hvor 0 er ytre venstre og 10 er ytre høyre, havner norske journalister på 4, mens svenskene havner mellom 3 og 4.

Tallene viser også at avstanden mellom journalister og den øvrige befolkningen er mindre i Norge enn i Sverige, og at norske journalister er litt mindre positive enn svenskene på spørsmål om innvandring er fordelaktig, skriver avisa.

Resultatene fra undersøkelsen presenteres under Norske Mediedager onsdag.