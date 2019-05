Barneombud Inga Bejer Engh går hardt ut mot regjeringens forslag: – Det finnes ingen holdepunkter for at innesperring i seg selv reduserer forekomsten av ungdomskriminalitet i samfunnet, sier hun.

Tirsdag møtte hun justiskomiteen på Stortinget og la frem sine konkrete forslag til hvordan ungdomskriminaliteten bør bekjempes.

I Granavolden-erklæringen skisserer regjeringen to tiltak som Barneombudet er bekymret for: Økning av antallet plasser i ungdomsfengsler for ungdom i alderen 15–18 år, og at de vil vurdere å opprette lukkede barnevernsinstitusjoner for ungdom i alderen 12–15 år.

– Debatten går mye på å utvide antallet fengselsplasser for ungdom. Men det er merkelig stille om hva vi gjør for å få systemene på plass som skal forebygge at de havner der, påpeker hun.

– Det samme gjelder forslaget om flere lukkede barnevernsinstitusjoner: Hva skal man gjøre bak den låste døren, hvordan få dem til å endre adferd, hva slags hjelp skal de få? Også her er det ganske stille.

Hun mener det er behov for institusjoner i barnevernet som kan møte behovene til ungdom som begår alvorlig kriminalitet.

– Men hjelp og behandling til unge lovbrytere må være kunnskapsbasert. Det er viktig å få avklart hvilke utfordringer og behov det enkelte barn har før plassering. Det er mulig å ha mange høyt kvalifiserte voksne rundt barnet eller ungdommen istedenfor økt bruk av låste dører, sier hun.

– I mine 20 år med justishatten på så jeg ofte sett at tiltakene barnevernet setter inn, ikke står i forhold til behovet barnet har. Vi mangler et system som kartlegger behovene tidlig nok.

Barneombudet forteller at hun har møtt barn i retten som hadde gjort de mest grufulle handlinger og hatt et langt liv i barnevernet.

– Først da de kom innenfor justissektoren, ble det klarlagt at de hadde en stor kognitiv svikt eller spesielle diagnoser som man ikke hadde visst om, forteller hun.

Fakta: Dette er barneombudets forslag: 1. Bedre kartlegging Å identifisere unge lovbryteres utfordringer og behov er helt avgjørende for å kunne gi god hjelp. Myndighetene må utarbeider klare krav og faglige standarder til tidlig og bred kartlegging av den enkelte før tiltak settes inn. 2. Gode og målrettede tiltak Det må settes inn tiltak som retter seg mot årsakene til den enkeltes problemer, og som er tilgjengelig der ungdommen bor. 3. Tverretatlige team I de kommunene som er mest belastet med ungdomskriminalitet. Team med folk fra barnevern, helse- og opplæringssektoren kan komme inn i de mest alvorlige sakene både for ungdommer under 15 år og i alderen 15–17 år som ikke kan dømmes til ungdomsstraff. 4. Økt bruk av pålagte hjelpetiltak Politi og barnevern kan ha problemer med å komme i posisjon til å hjelpe ungdom tidlig. Barnevernloven gir adgang til å pålegge «foreldrestøttende tiltak» i familiene for å redusere barnets adferdsvanskeligheter – uten samtykke fra barn over 15 år. 5. Sikre flere gode alternativer til fengsel for ungdom. Straffereaksjoner spesielt rettet mot ungdom mellom 15 og 18 år, ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, bør videreutvikles og forbedres.

– Oslo-politiet vil ha ubetinget fengsel for flere ungdommer mellom 15 og 18 år. De påpeker at enkelte av gjengangerne er hardbarkede, organiserte kriminelle. Har du forståelse for at samfunnet trenger å beskytte seg mot dem?

– Det har jeg. Men ofte er det slik at ungdom som begår den alvorligste kriminaliteten, har det største hjelpebehovet. Det er en meget kortsiktig løsning å putte dem i fengsel for en kortere periode – da kan de ofte være enda farligere når de kommer ut igjen. Det finnes ingen «quick fix», sier hun

Fakta: Hva er ungdomsstraff? 1. juli 2014 trådte ungdomsoppfølging og ungdomsstraff i kraft. Den er rettet mot ungdom mellom 15 og 18 år som har begått alvorlig eller gjentatt kriminalitet. Ungdomsstraff er et alternativ til ubetinget fengsel og strengere samfunnsstraffer. Målet er å hjelpe unge kriminelle tilbake på rett vei og hindre at de begår nye kriminelle handlinger. Ungdomsoppfølging kan ilegges unge lovbrytere mellom 15 og 18 år som har begått en eller flere kriminelle handlinger. Her forpliktes man blant annet til å møte dem som lovbruddet har fått konsekvenser for. Konfliktrådet har ansvar for gjennomføring av straffereaksjonen. For å hindre at ungdommen begår ny kriminalitet, skal det være strenge kontrolltiltak og tett oppfølging. Det blir også tilbudt kriminalitetsforebyggende tiltak. For ungdommer under 15 år har ikke politiet noen reaksjoner i dag. Begår de alvorlig kriminalitet, må saken etterforskes av politiet, men de kan ikke straffeforfølges.

– Enighet om ungdomsstraff

Hun opplevde en positiv dialog i justiskomiteen om å gjøre ungdomsstraffen enda mer treffsikker. – Det var tverrpolitisk enighet om å innføre ungdomsstraff i 2014, og det regner jeg fremdeles med at det er, sier hun.

– Ungdomsstraff og ungdomsoppfølgning skal ta tak i de bakenforliggende årsakene til ungdommens kriminalitet. For at straffen skal virke etter hensikten, må det være tilgjengelige tiltak tilpasset den enkelte ungdoms behov.

Barneombudet ber myndighetene vurdere om ungdomsstraffen skal kunne anvendes i flere saker, og sikre at innholdet av ungdomsstraffen ikke avhenger av hvor barnet bor.

Hun legger til: - Det virker som om myndighetene ikke er seg bevisst at Barnekonvensjonen setter tydelige grenser for hvordan vi skal behandle unge lovbrytere. Frihetsberøvelse skal kun benyttes som en siste utvei og for kortest mulig tid.