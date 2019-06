Mann (42) fra Bærum siktet for terrorfinansiering

Mannen erkjenner ikke straffskyld, sier hans forsvarer, advokat Svein Holden, til VG.

Politiet vil be om fire ukers varetektsfengsling med brev- og besøkskontroll, opplyser politiadvokat Thomas Blom.

Mannen ble avhørt først torsdag, da han ikke ønsket å forklare seg onsdag.

Han er siktet for å ha støttet IS ved å ha sendt penger til Syria, opplyser seniorrådgiver Martin Bernsen i PST.

Politiet pågrep onsdag to personer i Bærum for terrorfinansiering. Den ene ble løslatt etter avhør, mens den andre fremstilles for varetektsfengsling torsdag.

Ifølge VG tilhører den siktede miljøet rundt Egzon Avdyli, som kjempet med IS i Syria. 42-åringen er tidligere dømt for brudd på våpenloven.

De to mennene som ble pågrepet torsdag skal være i nær slekt med en fremmedkriger som har reist til Syria, skriver TV 2.