Politiet fikk varsel om ulykken klokken 05.05 onsdag morgen. En personbil har kjørt i fjellveggen ved det sørgående løpet av Hillestadtunnelen på E18. Det skal være en person i bilen.

– Pasienten er kritisk skadet og på vei til Ullevål i luftambulanse, skriver politiet på Twitter.

Politiet skriver også at E18 sørgående løp er stengt inntil videre, men at de arbeider med å få åpnet et felt i sydgående retning.