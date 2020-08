Dette er koronalettelsene du trolig kan se langt etter

Det så lenge ut som vi gikk mot en lettelse på koronatiltakene, men det kan enda bli lenge til du kan spise lunsj med kolleger og dra på fotballtrening.

Ett skritt nærmere hverdagen, det var det vi håpet på nå mot slutten av sommeren. Smittetallene så lovende lave ut. Så kom nye utbrudd. På Hurtigruten, fra utenlandsferierende, bryllup og hjemmefester. Torsdag sa statsminister Erna Solberg til pressen at vi nok har hatt litt for lave skuldre.

– Vi må bremse opp, så vi slipper å bråbremse, uttalte hun.

Nå vurderer regjeringen flere justeringer av tiltakene, som det kommer mer informasjon om på fredagens pressekonferanse klokken 14.00.

Dette er noen av områdene der planlagte lettelser i smitteverntiltakene nå kan bli utsatt på ubestemt tid:

Konserter

Drive-in konserter har vært en av flere kreative løsninger for å holde hjulene i kulturlivet i gang. Med 1-metersregelen kan konsert-, teater-, kulturhus, kinoer og andre kultursaler kjøre forestillinger med sittende publikum, men med plass til færre enn vanlig.

For å sikre at publikum klarer å holde tilstrekkelig avstand tillater myndighetene forsamlinger med maks 200 personer på konsert.

Aktører i kulturlivet har opplevd seg forskjellsbehandlet ettersom restriksjonene om 1-metersregelen er lettet opp i andre deler av samfunnet, som for eksempel kollektivtransport. Et møte mellom helsemyndighetene, kulturministeren og kulturaktører i juli tente håp om at kulturlivet skulle få begynne å fungere som normalt igjen med fulle saler.

Kulturlivet håpet at de i løpet av høsten kunne øke grensen fra 200 til 500 publikummere.

Vurderingen gjøres månedlig, og det var knyttet stor spenning til hva som ville skje fra 1. september.

Nå kan det isteden bli lenge til applausen igjen fyller landets kulturarenaer.

– Vi hadde varslet at det kunne komme økninger i antall personer som kunne være samlet, og det må man være forberedt på at ikke kommer, sa Høie til Dagsnytt 18 torsdag.

Et unntak fra 1-metersregelen spesielt for kulturlivet virker også mindre sannsynlig.

Breddefotballen må vente

1. august fikk barn og unge igjen spille kamper, men spillere over 20 år i breddefotballen har måttet vente. Nå sier Norges Fotballforbund at de kan gå med på å utsette spillesesongen så lenge seniorene får trene sammen.

– Vi registrerer at situasjonen har forverret seg. Men vi håper at regjeringen vurderer helheten her. Det første målet vårt er å komme i gang med kontakttrening for seniorene. Det medfører ikke en stor smitterisiko, sier Alf Hansen, direktør for utvikling i NFF, til NTB.

Fotballmiljøet er bekymret for kampnekten for seniorene.

– I enkelte områder er det mellom 20–30 prosent frafall, og vi frykter enda mer frafall, sa direktør for eliteavdelingen i Norges Fotballforbund, Lise Klaveness til TV 2 i juli.

Reise til land utenfor Europa

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 20. august. Det er gjort unntak for land og regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området som oppfyller Folkehelseinstituttets kriterier for lav smittespredning.

Det var ventet at vi etter hvert kunne begynne å reise til land utenfor Europa, men økte smittetall i mange land, Norge inkludert, gjør nå at dette sannsynligvis ikke blir aktuelt på en stund enda.

Hjemmekontor

NHO er blant aktørene som har presset på for å få folk tilbake på arbeidsplassene. Dagens Næringsliv (DN) skriver torsdag at Helse- og omsorgsdepartementet har kalt inn til møte med Nærings- og fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet. Der skal de blant annet diskutere hjemmekontor og smitteverntiltak i kollektivtrafikken.

En av forutsetningene for at folk skal få komme tilbake til kontorene er at de kan reise til jobb på en slik måte at faren for smitte ikke er så stor.

I tillegg sier Helsedirektoratets smitteveileder at når anbefalt avstand mellom personer på arbeidsplassen ikke kan opprettholdes, er hjemmekontor anbefalt. Med åpne kontorlandskap har dette ført til at en stor del kontoransatte må jobbe hjemmefra. Dermed er den sosiale kontakten med kolleger begrenset til videomøter.

Ettersom smitten i samfunnet er på vei opp, går det mot en ny årstid med jobbing hjemmefra for mange.

Noen områder skjermes

Regjeringen varslet i går at noen områder vil bli vernet for innstramning, spesielt aktiviteter for barn og unge.

Helseministeren Bent Høie gikk overfor NRK i går langt i å antyde at barne – og ungdomsidretten skjermes fra innstramninger.

Det er heller ikke aktuelt å stenge ned skoler og barnehager igjen.

