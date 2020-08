Erna Solberg til folket: – Det er nok litt for lave skuldre nå

Etter flere ulike smitteutbrudd på skipsfartsøy og fester i Norge vil regjeringen stramme inn.

Statsminister Erna Solberg (H). Paal Audestad

6. aug. 2020 17:33 Sist oppdatert nå nettopp

Torsdag ettermiddag møtte statsminister Erna Solberg pressen. Hovedbudskapet var bekymring for økende smittetall. Etter flere dårlige nyheter den siste tiden kalte statsminister inn til et pressemøte. Hun hadde ingen felles uttalelse, men møtte journalistene én etter én.

– Smitteutviklingen er større og har fått en oppsving. Det gir noen faresignaler, sier statsministeren til Aftenposten.

– Er det vanskelig, nå som smittetallene likevel ikke er så høye, å signalisere at dere er urolige?

– Ja, litt. Samtidig opplever jeg at folk også har sett disse utbruddene. Det er mange som er engstelige for utviklingen og at folk har sluppet skuldrene litt ned. Det er forståelig at det skjer, men det er veldig viktig at vi passer på, sier Solberg til Aftenposten.

Før statsministeren kom, passet de ansatte på Statsministerens kontor på at alle holdt én meters avstand. Regjeringen har allerede uttrykt bekymring for at vi er i ferd med å miste kontrollen på smitten.

– Vi må bremse opp, så vi slipper å bråbremse, sier Solberg.

– Det er mange som er engstelige for utviklingen og at folk har sluppet skuldrene litt ned, sa Erna Solberg torsdag. Paal Audestad

– Vi har for mange klemmevenner nå

Regjeringen vurderer nå flere innstramminger, som det kommer mer informasjon om på fredagens pressekonferanse.

– Det er også fordi vi ser områder der det er behov for litt strammere regi, sier Solberg.

En rekke lettelser som var planlagt, settes på vent. Regjeringen har fattet flere vedtak, opplyser statsministeren.

I første omgang bremser regjeringen oppmykningen av reglene for innreise. Etter planen skulle også noen land utenfor Europa regnes som «grønne», slik at du kunne komme derfra uten å gå i karantene. Det blir nå utsatt.

– Vi ser også denne trenden i land rundt oss, sa statsministeren til NRK og viste til den økende smitten her i landet.

Pressemøtet var noe av det første statsministeren gjorde etter at hun kom tilbake fra ferie.

– Vi har for mange klemmevenner nå. Litt færre, påpekte statsministeren.

Kommuneoverlege i Tromsø, Kathrine Kristoffersen, og ordfører Gunnar Wilhelmsen. Rune Stoltz Bernitussen / NTB scanpix

En rekke utbrudd den siste tiden

Først ble det registrert flere mindre smitteutbrudd i Moss, Haugesund og Sveio i slutten av juli. Av disse har smitteutbruddet i Moss fått mest oppmerksomhet. Siden midten av juli har det oppstått fire ulike smitteklynger i Moss, blant annet knyttet til personer på utenlandsreise og deltagere i en bryllupsfest. Senest torsdag ble en ny person i Moss bekreftet smittet, men smitten har begynt å avta.

Så kom smitteutbruddet på Hurtigruten. Torsdag kveld denne uken var i alt 57 ansatte og passasjerer bekreftet smittet på skipet. Fire nye tilfeller ble bekreftet torsdag kveld.

De smittede hadde vært på to seilaser med MS Roald Amundsen, som ligger til kai i Tromsø. Torsdag tok Tromsø kommune over det medisinske ansvaret på skipet. Hele besetningen ble testet på nytt torsdag.

Torsdag sa statsministeren at hun er skuffet over Hurtigrutens håndtering av smitteutbruddet.

Medisinsk personell går om bord på MS Spitsbergen i Tromsø. Alle om bord er blitt testet, og resultatene er ventet i løpet av torsdag og fredag. Rune Stoltz Bernitussen / NTB scanpix

Besetning og gjester på to andre skip fra Hurtigruten ble også testet. Hele besetningen på MS Fridtjof Nansen testet negativt. Tre passasjerer på MS Midnatsol ble også testet, og alle var negative. Én av passasjerene ble testet på nytt, for sikkerhets skyld.

I tillegg skal alle om bord på MS Spitsbergen, som også ligger til kai i Tromsø, testes for koronasmitte torsdag. De første resultatene er ventet torsdag kveld, resten kommer fredag.

Torsdag kom det også dårlige nyheter fra Color Line. I alt fire passasjerer på to Color Line-seilinger fra Hirtshals til Kristiansand har fått påvist covid-19. Men det er små sjanser for at det har vært smitte om bord, ifølge rederiet. Color Line kontakter alle som har vært om bord.

Les også Tidslinje: Tillitsvalgt sendte karantenebekymring til Hurtigruten. Beskjeden tilbake var at alt var i orden. Dette vet vi så langt om smitteutbruddet.

En passasjer fra skipet MS Spitsbergen testes for koronasmitte. Tor Richardsen / NTB scanpix

Smittespredning på fester og utesteder

I Oslo er smitten på vei oppover. Hittil denne uken er det registrert 40 nye smittetilfeller i hovedstaden, mot 41 i hele forrige uke. I alt er syv personer bekreftet smittet etter disse festene. To av disse bor i Bærum.

På Dagsnytt 18 torsdag kveld sa smittevernoverlege i Oslo, Tore W. Steen, at han tror at vi vil se flere smittede fra disse festene. Nå pågår det smittesporing i flere bydeler etter fire fester på vestkanten av byen.

Og i Indre Østfold er til sammen 13 personer bekreftet smittet de siste to dagene. Flere smittede skal ha vært på utesteder i Askim, ifølge NTB.

– Jeg har ikke fått noen informasjon om hvor de har vært eller hva som kan være kilden, sier smittevernlege Jan Børre Johansen til Dagbladet.

De smittede har blant annet vært på tre navngitte utesteder i Askim, ifølge kommunens nettsider.

