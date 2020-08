Klare krav til hjemmesydde munnbind

Har du tenkt å sy ditt eget munnbind, eller bestille hos noen på nett? Kanskje ikke så lurt, ifølge avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

– Hvis vi anbefaler bruk av munnbind, vil vi knytte til det hva slags type munnbind vi mener er best. Vi vil være opptatt av hva slags filtreringseffekt munnbindet har, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI. Siri Øverland Eriksen

Om en uke kommer det trolig anbefaling om bruk av munnbind på offentlig kommunikasjon og andre steder hvor det er vanskelig å holde en meters avstand.

Mange nettsteder viser nå hvordan man enkelt kan sy sine egne munnbind, med buksestrikk og enkel stålbøye. I fine farger og kanskje med logo til yndlingsfotballaget eller pene mønstre.

Prisen på kirurgiske munnbind har steget til værs, og for mange er det aktuelt å sy sine egne munnbind som kan vaskes og brukes flere ganger.

Folkehelseinstituttet er imidlertid allerede ganske klare på at det vil stilles krav til kvalitet på type munnbind som kan brukes som et supplerende smitteverntiltak dersom enmetersregelen ikke kan overholdes. De viser til at det er utarbeidet en europeisk standard for hvordan en lager tøymunnbind til bruk i det offentlige rom, inkludert veiledning om minstekrav og prøvingsmetoder.

Vil anbefale typer munnbind

– Det ligger mye informasjon om bruk av munnbind på FHI.no, men lite om for eksempel hjemmesydde munnbind. Hvordan kan dere sikre at folk vil bruke munnbind som er gode nok?

– Det vil det bli vanskelig sikre oss om. Hvis vi anbefaler bruk av munnbind vil vi knytte til det hva slags type munnbind vi mener er best. Vi vil være opptatt av hva slags filtreringseffekt munnbindet har, sier Line Vold.

Folkehelseinstituttet vil i løpet av neste uke komme med sin anbefaling til helseminister Bent Høie. FHI vil så legge ut informasjon om hvilke munnbind de anbefaler.

Dersom man ønsker å bruke munnbind allerede nå er dette presiseringer fra FHI:

Dersom du benytter munnbind, anbefales medisinsk munnbind klasse I. Medisinsk munnbind klasse II eller IIR og åndedrettsvern bør forbeholdes helsetjenesten. (Klasse 1 har høy filtreringsgrad, men klasse 2 har høyere )

Håndhygiene må gjennomføres før du tar på, og etter at du har tatt av eller berørt munnbindet eller tøymunnbindet.

For at munnbindet og tøymunnbindet skal ha optimal effekt, må det sitte tett rundt hele omkretsen (munn, nese og hake) i hele perioden du bruker det. Ikke ha det nedenfor nesen eller på haken, eller flytt det opp og ned.

Munnbind og tøymunnbind har begrenset effekt og levetid, og må byttes med jevne mellomrom (når det er fuktig eller tilsølt eller du tar det av for å spise).

Munnbind er til engangsbruk og skal ikke benyttes på nytt dersom en du tatt det av. Det skal kastes i en vanlig søppelkasse etter bruk.

Tøymunnbind skal ikke tas på igjen før den er vasket. Den kan vaskes med annet tøy på minst 60 grader.

Dårlig kontroll på hjemmesydde munnbind

– Vi vil jo ha dårlig kontroll på effekten av hjemmesydde munnbind. Man vil kun se at folk har noe foran nese og munn, men ikke hvor mye masken filtrerer, sier hun.

– Hva sier du til dem som nå syr sine egne munnbind?

– De munnbindene vi har dokumentasjon på at virker er de som er ferdigprodusert. Det blir vanskelig for oss å si noe om hjemmesydde munnbind fordi vi ikke vet hvordan folk syr dem, eller hva de er sydd av. De munnbindene vi vet har effekt er ferdigproduserte. Og vi vil anbefale munnbind som er sertifisert, sier Vold.

– I april mente dere at det var lite å vinne på å bruke munnbind. I juni sa dere at 200.000 måtte bruke munnbind i en uke for å spare ett smittetilfelle. Hva er nytt nå siden dere vurderer dette på nytt.

– Vi mener fremdeles at enmeters avstand fungerer bedre enn munnbind. Samtidig har det vært usikker kunnskapsgrunnlag om bruk av munnbind, sier Vold.

I byer som Paris er det helt vanlig med munnbind både på holdeplasser, T-banestasjoner og på kollektivtrafikk for øvrig. Marte Christensen

Erstatter ikke andre regler

FHI har også vært bekymret for at innføring av munnbind kan oppfattes slik at de andre smittevernrådene ikke er så viktige.

– Munnbind har fått økt utbredelse i verden. Vi har oppdatert kunnskapsgrunnlaget vårt flere ganger, også ganske nylig. Flere og flere land anbefaler bruk i situasjoner hvor man ikke klarer å holde en meters avstand, sier Vold.

Hun sier videre at erfaringen allerede er at mange mennesker er tett sammen på T-bane trikk, tog og buss.

– Hvis det ikke er mulig å holde en meters avstand kan det derfor bli aktuelt å anbefale munnbind i disse situasjonene. Det ser vi også fra andre land.

Direktoratet: Private munnbind må oppfylle lovkrav hvis de skal selges

Også Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) presiserer at dersom man ønsker å benytte munnbind som et supplement, anbefales medisinsk munnbind.

Direktoratet står bak sikkerhverdag.no, som har oppdatert sine råd om munnbind som ikke er produsert for helsevesenet. Dette er masker laget av papir, eller munnbind som er sydd av tekstiler.

Direktoratet presisere at disse produktene kun er ment for privat bruk.

«Ikke-medisinske munnbind/ tøymunnbind kan være fabrikkproduserte eller hjemmelagde, og de kan være laget for én eller flere gangs bruk (vaskbare). Beskyttelsesgraden til slike masker er ukjent, men de kan redusere dråpespredning», fremgår det av nettstedet.

Direktoratet presiserer at dersom slike produkter skal selges på det norske markedet må kravene i Produktkontrolloven være oppfylt.

Dette innebærer blant annet at forbrukeren må få tydelig og lett tilgjengelig informasjon som gjør dem i stand til å vurdere sikkerheten ved produktet.

I praksis betyr dette at det skal følge med en tydelig advarsel om at produktet ikke beskytter mot noen risiko, og at produktet kun er ment til privat bruk.

Ifølge direktoratet er det lov å skrive at slike produkter reduserer dråpespredning, men informasjonen som følger med produktet kan ikke ha referanser til personlig verneutstyr eller medisinsk utstyr.