Derfor mente helsetoppene det var nødvendig for Norge å ha åpne grenser i sommer

Vaksine er blant argumentene for at grensene ble åpnet til tross for høyere smitterisiko. Nå kan det bli andre fargekoder enn rødt og grønt, og vurderingene kan bli basert på regioner også utenfor Norden.

Da regjeringen 10. juli kunngjorde at det fem dager senere ville bli åpnet for karantenefrie reiser til en rekke europeiske land, var effekten umiddelbar. Pågangen hos reiseoperatørene skjøt i været.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn