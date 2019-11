Det Islamske Kultursenter har de siste årene vokst til et av Norges største moskénettverk.

Aftenposten har avdekket at barn sover over på menighetens SFO-ordning i Drammen, Oslo og Nedre Eiker, samt at trossamfunnet har kjøpt eiendommer for 101 millioner kroner siden det etablerte seg i Norge. Særlig de siste åtte årene har det vært stor aktivitet og kjøp av nye bygninger for nærmere 56 millioner, viser tall Aftenposten har hentet ut fra Eiendomsregisteret.