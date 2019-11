Telenor-problemer i 36 timer - nå kan problemene bli løst

En intern nettfeil har medført at Mitt Telenor, som er en app kundene kan bruke til selvbetjening, ikke fungerer. Min Bedrift, som er for bedriftskunder, samt nettsiden Telenor.no, en betalingstjeneste via SMS og kundeservice er også berørt.

Telenor la ut melding om de tekniske problemene på sin Facebook-side allerede fredag morgen.

Først nå nærmer det seg en løsning. På sin egen Facebook-sider skriver Telenor følgende lørdag kveld:

Vi har siden fredag morgen hatt problemer, og feilrettingen gir nå resultater. Noen av tjenestene har begynt å fungere igjen. Samtidig er det fortsatt ustabilitet, men det er nå indikasjoner på at tjenestene fortløpende vil komme opp igjen. Vi jobber nå for å sikre full stabilitet for alle våre tjenester og opprettholder høy beredskap framover. Lørdag morgen understreket informasjonssjef Magnus Line i Telenor at det er ingenting som tyder på at dette er et ondsinnet angrep mot Telenor.

– Det er ingenting som tyder på det, sier Line.

Må ta kontakt på Facebook

Telenor opplyser om at feilen ikke har noen konsekvenser for bredbånds- og TV-tjenester, eller teletjenester.

På Telenors Facebook-side er det hundrevis av kommentarer på innlegget om tekniske problemer. Flere frustrerte Telenor-kunder klager her over at de har problemer med blant annet bredbånd og TV-signaler.

– Hvis noen kunder opplever problemer med bredbånd eller TV-signaler, så har ikke det noen sammenheng med den interne nettfeilen Telenor har nå, sier informasjonssjefen. Den eneste TV-tjenesten som berøres, er kjøp av kanaler og strømmetjenester gjennom Mine Sider som er utilgjengelig. Telenor har hatt store problemer med å kommunisere med sine kunder, fordi kundeservice er nede.

– Vi vil beklage overfor våre kunder og de problemene som er oppstått. Vi anbefaler at de tar kontakt på Facebook inntil videre, sier Magnus Line.