All frytrafikk nord for Røros var stengt i to timer onsdag. Klokken 13.30 kom imidlertid trafikken i gang igjen.

– Vi har fått beskjed om at problemene er løst, og trafikken vil gå som normalt igjen, sier kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor til NTB.

Feilen oppsto i 11.30-tiden onsdag og rammet systemene flygelederne bruker i avviklingen av trafikken.

– Det vil nok bli noen følgeforsinkelser utover dagen siden en del fly har stått på bakken en stund, men vi regner med at det vil normalisere seg utover kvelden, sier Løksa.

Rammet luftambulansefly også

Etter det Aftenposten kjenner til fikk piloter som var ute på jobb, opplyst at kontrollsentralen ikke fikk tilgang til pilotenes flyveplaner. Det var grunnen til at flyene ikke fikk ta av.

Passasjerer blir nå bedt om å forholde seg til informasjon de får fra flyselskapene og ellers møte til oppsatt tid.

Problemene rammet også luftambulanseflyene, som i en periode kun kunne utføre enkelte korte oppdrag med spesialtillatelse hvis siktforholdene tillot det, ifølge Altaposten.