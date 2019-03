Lokal Frp-topp knyttet ungdommers miljøengasjement til nazipropaganda

Innlegget ble lagt ut onsdag kveld, men ble slettet torsdag morgen, ifølge Budstikka som først omtalte saken.

Innlegget er en montasje av tre bilder: På det ene står den unge svenske miljøaktivisten Greta Thunberg sammen med Lan Marie Berg fra Miljøpartiet De Grønne, det andre viser en ung Hitler-jugend med like fletter som Thunberg og et hakekors bak, mens det tredje er av nazitoppen Heinrich Himmler med en jente med fletter på fanget.

Over bildene skriver Johansen: «Barn har alltid vært utnyttet i propagandaøymed. Teknikken for å manipulere massene endrer seg ikke.»

– Uheldige assosiasjoner

– Poenget mitt var å vise, og det står jeg for, at barn opp gjennom tidene er blitt utnyttet i propagandaøyemed, sier Johansen til NTB.

– Så ser jeg selvfølgelig, når jeg får tenkt meg om, at innlegget kan gi uheldige assosiasjoner. Derfor slettet jeg det, sier den tidligere varaordføreren i Asker, som nå er gruppeleder for Frp i kommunestyret.

Innlegget ble lagt ut i forkant av elevenes klimastreik fredag.

– Hva er galt med at ungdom streiker for klima?

– Ingenting. Det er fint at ungdom engasjerer seg. Poenget var å trekke en historisk linje og vise at barn alltid har vært utnyttet i propagandaøyemed, sier Jakobsen.

Bruker Thunberg som eksempel

Han nevner blant annet oppmerksomheten rundt 16 år gamle Greta Thunbergs klimaaksjon i Sverige, som har inspirert elevenes klimastreik i Norge.

– Kjendiser og toppolitikere flokker seg rundt Thunberg, påpeker han.

– Hvordan er det at Greta Thunberg får oppmerksomhet et eksempel på at hun blir misbrukt i propagandaøyemed?

– Jeg har ingen annen kommentar enn at innlegget kom uheldig ut og derfor ble slettet.

– Har du fått noen reaksjoner fra Frp på dette?

– Jeg har sagt det jeg har å si.

– Ingen kommentar

Leder i Asker Frp, Trond Ellingsen, avviser å svare på spørsmål fra NTB om slike innlegg er i strid med de interne retningslinjene som Frp nylig har vedtatt. Mandag varslet partileder Siv Jensen at hun vil «slå hardt ned» på enkeltpersoner som ikke greier å oppføre seg.

– Hvorfor ringer du meg? Dette får du ta med Ole Jacob, er det eneste Ellingsen vil si før han legger på røret.