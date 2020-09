Tiltalt ektemann i retten: Kona ble drept i et sjalusioppgjør

Ektemannen er tiltalt for å ha bestilt drapet på sin kone, som ble skutt i Pakistan. I Oslo tingrett hevder mannen at hun ble drept i et oppgjør mellom hennes to kjærester.

Sobia Shehzadi er gravlagt i Narang Mandi, cirka en times kjøring fra millionbyen Lahore i Pakistan. I vår ble ektemannen hennes tiltalt for å ha bestilt drapet på henne. Tirsdag startet rettssaken i Oslo tingrett. Wasim Riaz

3. sep. 2020 11:10 Sist oppdatert nå nettopp

Sommeren 2018 blir en norskpakistansk mann i 60-årene pågrepet i Oslo. Han blir siktet for å ha bestilt drapet på sin kone, som bodde i Pakistan. Ifølge påtalemyndigheten ble drapet bestilt over telefon fra Norge.

Sobia Shehzadi var 40 år gammel da hun ble skutt og drept utendørs i Shahdara, rett utenfor millionbyen Lahore, en morgen i mai 2017. Shehzadi var da på vei til jobb.

Sobia Shehzadi ble drept i mai 2017.

Tirsdag startet rettssaken mot Shehzadis 21 år eldre ektemann i Oslo tingrett. Han er blant annet tiltalt for medvirkning til drap på kona.

En vaktmann tilknyttet eiendommen der kvinnen bodde, er tiltalt for å ha utført drapet i Pakistan.

Fakta Tiltalen 18. mai 2017 sendte NN 11.280 pakistanske rupi (750 kroner) til sin vaktmann i Pakistan. Ifølge tiltalen var dette delvis betaling for drapet som skjedde om morgenen 31. mai. Oslo-mannen er også tiltalt for å ha forsøkt å bestille drap på to av brødrene til sin avdøde kone. Disse drapene ble ikke gjennomført. Ifølge tiltalen skal 65-åringen også ha forsøkt å tilby en pakistansk politimann minst 500.000 rupier (33.000 kroner) for at politiet skulle fjerne mannens navn fra saken. Rettssaken vil vare til og med 2. oktober. Strafferammen for dette er fengsel i inntil 21 år. Vis mer

65-åringen nekter straffskyld for samtlige tiltalepunkter. I retten kom han med sin teori om det skjedde denne maidagen i 2017.

– Jeg er blitt fortalt av vaktmenn og andre i nabolaget at kona mi hadde flere elskere. Den dagen drapet skjedde, var to av elskerne på besøk hos henne. Hver av dem hadde med seg flere menn. Det oppsto en krangel mellom dem som resulterte i en skuddveksling utenfor eiendommen min. Kona mi skal ha blitt drept i forbindelse med dette, sa den tiltalte ektemannen i retten.

Sjalusioppgjør

Kona bodde i en bolig i en eiendom med et lite kjøpesenter. Den tiltalte eier boligen og flere av butikkene i eiendommen. Han kunne i retten fortelle at både vaktmenn og noen av dem som driver butikkene, har fortalt at det var flere menn som var jevnlig innom boligen hans om natten mens han var i Norge og kjørte taxi.

Det var her i Shahdara, en forstad til storbyen Lahore, kvinnen bodde. Hun ble skutt og drept om morgenen 31. mai 2017 da hun var på vei til jobb. Arshad M. Virk

– Også den natten fikk jeg telefon om det fra en vaktmann. Jeg ba ham ringe politiet og la meg til å sove. Om morgenen fikk jeg beskjed om at kona var blitt drept.

Vaktmannen som ringte den natten, er den samme vaktmannen som norsk politi mener drepte kvinnen.

Mannens forsvarer, advokat Øystein Storrvik, sier til Aftenposten at det er den tiltaltes tolkning av hendelsesforløpet han har gjengitt i retten.

– Det kan ha vært slik at hun hadde flere elskere utenom ham, og at hun ble drept i et sjalusioppgjør mellom elskerne som hadde med seg sine støttespillere. Min klient var i Norge og nekter straffskyld for dette, sier Storrvik.

Advokat Øystein Storrvik er forsvareren til Oslo-mannen, som blant annet er tiltalt for å ha bestilt drapet på sin kone. Terje Bendiksby, NTB scanpix

Politiadvokat Ida Beate Fengsrud, en av aktorene i saken, har jobbet med den i lang tid. Hun ønsker ikke å kommentere disse utsagnene fra den tiltalte.

– Jeg vil ikke kommentere hans forklaring i retten siden han ikke har forklart seg ferdig ennå, sier Fengsrud.

Hun presiserer at politiet fremdeles har det som står i tiltalen som sin hovedteori.

Tiltalt for å tilby korrupsjon

65-åringen måtte også svare på anklager om korrupsjon i retten. Ifølge tiltalen skal han ha forsøkt å betale penger til en navngitt politimann i Pakistan for at han skulle fjerne mannens navn fra drapsetterforskningen.

I den forbindelse ble det spilt av flere lydopptak fra telefonsamtaler 65-åringen hadde med personer i Pakistan. Der spurte han blant annet om den navngitte politimannen hadde fått 300.000 rupier (16.500 kroner).

– Hva betalte du 300.000 for? Har du betalt 300.000 rupier som skulle til politimannen? spurte statsadvokat Per Egil Volledal flere ganger.

– Jeg betalte penger til min advokat, svarte den tiltalte.

Den tiltalte innrømmet i retten at han sendte 300.000 rupier til sin advokat i Pakistan, men hadde ikke noe godt svar på hvor pengene ble av.

Etter flere spørsmål om korrupsjon virket aktor oppgitt.

– Jeg tror ikke at vi kommer lenger, sa Volledal til slutt.

Og da heller ikke dommeren fikk svar på spørsmålene, måtte også han gi seg.

– Nå kommer vi ikke videre. Nå tar vi en pause på et kvarter, sa en tydelig irritert dommer før han gikk fra retten.

Dommer: – Jeg forstår ikke det du sier

Den norskpakistanske mannen har bodd i Norge i 46 år. Han snakker OK norsk, men har ikke så godt ordforråd, og han sliter litt med uttalen. Derfor hadde retten bestilt tre tolker. Likevel nekter 65-åringen å bruke tolk under sin forklaring. Tolkene skal også tolke for den avdødes foreldre, som følger med på rettssaken fra Pakistan.

Under rettssakens første dag ba tingrettsdommer Morten Bjone gang på gang den tiltalte om å snakke på sitt morsmål (panjabi).

– Jeg forstår ikke det du sier. Du må snakke via tolk, sa Bjone.

Likevel klarte ikke den tiltalte å snakke panjabi i mer enn et par minutter før han begynte å snakke norsk igjen. Da det ikke hjalp med flere anmodninger om å snakke på morsmålet, ga dommeren opp. Han ba da aktor om å ta over eksaminasjonen av den tiltalte.

– Når han blir presset, så snakker han intuitivt norsk. Han har sittet i fengsel i over to år. Derfor er hans naturlige språk norsk. Han ble forvirret da han måtte tolkes. Vi har for øvrig de tre beste panjabi-tolkene i retten som kan bistå der det er behov, sier forsvarer Storrvik.

– Ved flere tilfeller svarer han ikke på aktors spørsmål, men begynner å fortelle om andre forhold i saken. Hva sier du til det?

– Begge forsvarere har jobbet med dette. Vi har bedt ham svare på det han blir spurt om, men det er hans måte å svare på. Det er viktig at en klient som har mye på hjertet, får snakke fritt. Jeg synes det har gått forholdsvis greit.

